StorieTouraine, 08/02/20 – Une femme arrêtée pour 2 agressions ; Pas d’Internet pour 6 000 foyers d’Amboise ; L’Open de tennis de Joué revient en 2020…

Et le point sur les grands matchs du week-end.

La StorieTouraine est un résumé quotidien de l’actualité en Indre-et-Loire mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce samedi :

Une femme arrêtée pour agressions…

Elle est accusée d’avoir violenté une femme de 83 ans à Saint-Cyr-sur-Loire mardi. Elle l’a menacée avec un couteau et forcée à tirer 1 000€ avant de braquer un commerce de Tours Nord dont elle a pu récupérer la caisse. La suspecte a été arrêtée jeudi… dans le Puy-de-Dôme, à Super Besse où elle faisait du ski. Elle était jusqu’ici inconnue de la justice et sera jugée le 18 mars.

Le coup de la panne…

Ce vendredi, 6 000 abonnés d’Orange d’Amboise et sa région ont été privés d’Internet à cause d’un incident sur un câble aux environs de 17h15. Des techniciens se sont rendus sur place pour réparer. 6 communes sont concernées dont Lemeré, Cigogné et Lussault.

Conseil Départemental d’Indre-et-Loire…

Il organisait ce vendredi son Débat d’Orientations Budgétaires et envisage 85 millions d’€ d’investissements pour l’année 2020 « ce qui en fera le budget le plus élevé depuis 10 ans » selon son président Jean-Gérard Paumier. « Je vous rappelle que notre capacité de remboursement de la dette est de 4,1 ans quand la côte d’alerte se situe entre 10 et 12 ans. Par ailleurs notre dette se situe au taux moyen de 0,7% que beaucoup de collectivités nous envient » indique également l’élu. Cela dit les emprunts vont augmenter cette année : 67 millions d’€ contre 54 en 2019. Les taux d’imposition fixés par le Département resteront identiques.

Listes électorales…

Depuis ce vendredi soir minuit on ne peut plus s’inscrire sur les listes électorales en vue de voter pour les élections municipales des dimanches 15 et 22 mars. A Tours il y avait du monde jusqu’à la fermeture des bureaux de la mairie et désormais on compte plus de 79 000 inscrites et inscrits dans la ville, un record (2 000 depuis début janvier, 600 en une semaine et aussi 600 de plus qu’aux Municipales de 2014). Reste à voir combien se déplaceront le jour J dans les isoloirs.

12-18 octobre 2020…

Retenez ces dates ce seront celles de l’Open de Tennis de Joué-lès-Tours, de retour pour une 15e édition après une année d’interruption en 2019 à cause des difficultés structurelles du Tennis Club Jocondien qui chapeaute cette compétition féminine (il a été placé en redressement judiciaire). D’après la NR, la dotation financière remise à la lauréate restera de 25 000$ et le budget global de la compétition sera de 80 000€.

Volley…

Ce samedi c’est la 20e journée du championnat de Ligue A et Tours se déplace à Montpellier à 20h, en attendant de jouer contre Varsovie mercredi en Ligue des Champions. Le TVB est deuxième du championnat à un point de Rennes.

Hockey…

A 20h30 les Remparts vont à Cergy-Pontoise pour la suite du championnat de D1.

Foot…

Après la parenthèse Coupe du Centre, retour du championnat de National 3 pour le Tours FC et le FCOT de Ballan qui s’affrontent à 18h à la Vallée du Cher. Choc de haut de tableau entre le leader et un de ses poursuivants. De son côté Avoine reçoit Dreux, Montlouis reçoit Saran. Il s’agit de la 16e journée ;