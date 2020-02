ReplayTouraine #21 – Des avions, des travaux, Placebo à Tours… 5 actus qui ont marqué la semaine

On revient aussi sur la mobilisation contre la réforme des retraites.

Chaque samedi sur Info Tours, votre rubrique ReplayTouraine revient sur 5 actus fortes en Indre-et-Loire. Voici l’édition du 8 février :

1 – Réforme des retraites : manifestations houleuses

Pour la 9e journée d’action nationale contre la réforme des retraites, les syndicats tourangeaux avaient entrepris de rendre visite aux députés LREM du département pour leur faire part de leur opposition. Ils ont été voir Sabine Thillaye à St-Cyr (qui était absente), ils sont passés chez Daniel Labaronne à Bléré (qui a pris le temps d’échanger)… A Joué les choses ont été plus compliquées. La ville avait été choisie comme épicentre départemental de la mobilisation. Des militants sont entrés dans la permanence de la députée Fabienne Colboc qui a été taguée, ce que l’élue a dénoncé. Des incidents ont aussi eu lieu à la permanence de la candidate LREM aux Municipales qui porte plainte pour dégradations. La CGT a elle porté plainte contre un membre de l’association Libres Citoyens qui l’a frappé et insulté ; Après ça, Laurence Hervé l’a exclu de son mouvement.

Enfin le soir, des militants ont perturbé le meeting du candidat LREM à la mairie de Tours pendant une demi-heure. Les avocats ont également poursuivi leur mobilisation avec notamment une chaîne humaine devant le tribunal jeudi. La CGT annonce une nouvelle mobilisation vendredi 14 février avant la 10e action nationale le 20.

2 – Quel futur pour la maison d’arrêt ?

Deux fois plus de détenus que de places à la maison d’arrêt de Tours ce n’est plus tenable et le procureur souhaite donc engager une réflexion pour en construire une nouvelle. Soit reconstruire un bâtiment au même endroit que celle d’aujourd’hui Rue Henri Martin, ou alors ailleurs. Le projet mettra nécessairement des années à aboutir. Dans le même temps, les travaux de rénovation du tribunal ont du retard.

Autre projet annoncé cette semaine : le parquet souhaite créer un groupe spécial des forces de l’ordre pour lutter contre les règlements de comptes entre bandes. On a appris que l’an dernier la police avait placé 30% de personnes en garde à vue de plus qu’en 2018, 15% pour la gendarmerie. Les procès pour violences conjugales ont été multipliés par 8.

3 – A propos de travaux…

Info Tours vous l’a révélé cette semaine : un chantier de 5 mois se prépare Rue Edouard Vaillant près de la Rotonde afin de permettre aux futurs bus gaz naturel et biogaz de passer sous un pont qui est trop bas. Dans les prochaines semaines Tours Métropole organisera un plan d’information auprès des riverains ou commerces car tout n’est pas encore calé sur le planning du chantier ou les déviations.

4 – Adieu la Corse…

Le PDG de la société Corsicatours Jean-Marc Ettori (le même homme qui préside aussi le Tours FC) a annoncé qu’il ne trouvait pas d’avion à un prix raisonnable pour maintenir la ligne directe entre Tours et Ajaccio ou entre Tours et Figari. Donc pas de vols vers la Corse depuis l’aéroport cet été alors qu’ils existaient depuis 2003. 4 000 personnes ont été transportées l’année dernière soit 2% du trafic de l’aéroport dont la fréquentation flirte avec les 200 000 passagers.

5 – L’American Tours Festival se dévoile…

Sa 14e édition aura lieu du 3 au 5 juillet, sachant que la fête nationale américaine a lieu le samedi 4. La programmation a été en partie dévoilée cette semaine avec Jean-Louis Aubert et Placebo en têtes d’affiche.

BONUS – Le tram en débat

On va forcément beaucoup en parler dans les prochaines semaines avec la campagne des élections municipales