[Photos du jour] Porte de Loire : les premières vitres posées pour les hôtels

On fait un nouveau point sur l’avancée du chantier.

Dans un peu plus d’un an, deux hôtels flambant neufs doivent ouvrir en haut de la Rue Nationale à Tours, sous des enseignes du groupe Hilton. A l’ouest un 4 étoiles de 100 chambres et à l’est un 3 étoiles de 70 chambres. Au rez-de-chaussée on trouvera des commerces dont on ignore encore les enseignes mais aussi la nouvelle entrée du Musée du Compagnonnage. Ce lundi 10 février le conseil municipal doit d’ailleurs valider l’achat d’un local pour aménager ce accueil ainsi que sa boutique avec le ferme espoir de redynamiser cet établissement culturel dont la fréquentation pâtit des travaux.

Le chantier avance toujours de façon visible. Côté ouest, l’hôtel a sa forme définitive et depuis quelques jours les vitres sont en cours de pose. Pas encore sur la tour de 7 étages située face à la Loire qui sera totalement recouverte de verre, mais sur les façades on commence à avoir une idée très concrète de l’aspect final du bâtiment. Progressivement il va aussi se recouvrir de dalles de pierre afin que la couleur des murs extérieurs coïncide avec celle des bâtiments environnants.

L'état des travaux en janvier

L'état des travaux en novembre

L'état des travaux en octobre

A l’est, il manque encore une partie de la structure qui comportera aussi des logements dont la vente a eu pas mal de succès. Mais là encore on commence à avoir une idée assez précise de la perspective de l’ensemble, que la municipalité vend comme une porte d’entrée de la ville, d’où le nom Porte de Loire. A terme, les bâtiments au coin de la Rue du Commerce seront rasés pour en faire des logements et ceux au coin de la Rue Colbert abattus pour réaménager le parvis de l’église Saint-Julien. Mais ces travaux-là ne sont pas encore précisément calés.

Voici les dernières photos des travaux :