StorieTouraine, 07/02/20 – Tours mal classée pour l’usage du vélo ; Le parcours 2020 de la Roue Tourangelle ; Catherine Ringer à Avoine Zone Groove…

Et l’exploit en vue pour une Tourangelle de 86 ans.

Chaque jour la StorieTouraine vous résume l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce vendredi que l’on mettra à jour si nécessaire.

Trafic de drogue…

Les gendarmes annoncent avoir résolu une affaire de trafic de drogue entre Tours et Montluçon : plus de 15kg de cannabis ont été saisis à Tours. Trois Albanais résidant dans la ville seraient au cœur de ce dispositif. Au total 7 personnes ont été mises en examen.

Faits divers…

Ce vendredi matin vers 5h un homme a été repéré en train de dégrader des véhicules rue Colbert (6 au total). Surpris par la police municipale, il a pris la fuite mais a été interpellé par les agents. 1h plus tôt, un équipage de la police municipale a interpellé 2 individus rue du Commerce, après une agression. Des objets se trouvant dans un sac à main dérobé place Plumeteau ont été retrouvés sur un des deux individus et sur le second, celui ayant porté les coups, des produits stupéfiants ont également été découverts. Les deux hommes ont été placés en garde à vue.

Réforme des retraites…

Selon la NR, des enseignants du collège Georges-Besse de Loches ont décidé de boycotter les conseils de classe du deuxième trimestre pour protester contre la réforme des retraites. Une quinzaine de profs ont participé à cette action.

Baromètre des villes cyclables…

Après un sondage qui a mobilisé plusieurs milliers de personnes, la fédération nationale des usagers du vélo a publié son baromètre des villes cyclables. Plus de 1 000 Tourangeaux ont participé. Et ils ne sont pas tendres. Ils donnent la note de E à la pratique du vélo dans la ville, sachant que la meilleure ce serait A. Dans le classement des villes de 100 à 200 000 habitants la capitale tourangelle est 9e, juste devant Villeurbanne, loin derrière Grenoble (classée B), Angers, Caen, Dijon ou Nancy. D’autres villes tourangelles ont été étudiées : Amboise, Montlouis et Saint-Cyr obtiennent la note D, E pour Chambray, Chinon, Fondettes, La Riche ou Saint-Avertin. Pire, Joué-lès-Tours obtient la note de F et G pour Chanceaux-sur-Choisille. Aucune ville de la région ne fait mieux que D à cause d’itinéraires cyclables mal pensés selon les usagers de la bicyclette, ou encore de nombreux conflits voitures-cyclistes.

C’est la 2e fois qu’une enquête de ce genre est organisée. Elles constatent globalement qu’en un an les conditions se sont améliorées pour les vélos. Le sujet est d’ailleurs au cœur de la campagne des municipales.

A propos de vélo…

On connait le parcours de la Roue Tourangelle 2020 dont la 19e édition est prévue le 5 avril. Les coureurs devront avaler 204km entre Ste-Maure-de-Touraine et Tours avec pas moins de 28 côtes sur le chemin. C’est le plus long tracé de l’histoire de l’épreuve. Parmi les villes traversées : Richelieu, Braslou, Luzé, Maillé, Nouâtre, Avon-les-Roches, Cheillé, Azay-le-Rideau, Vallères, Villandry, Ballan-Miré et Joué. 18 équipes seront engagées dont 9 françaises. L’an dernier c’est un Belge qui s’était imposé.

Un exploit ?

Elle s’appelle Madeleine Guillon, elle a 86 ans… Et elle devrait devenir championne d’aviron en salle ce week-end. Cette Tourangelle de Civray-sur-Esves va aller à paris ce samedi pour ramer sur une distance théorique de 2km avec l’espoir même de battre le record du monde dans sa catégorie, soit 10 minutes et 23 secondes. Jusqu’ici, son meilleur temps c’est 10 minutes 30. Une cinquantaine de personnes feront le voyage vers la capitale pour la soutenir.

Avoine Zone Groove complète sa programmation…

On savait déjà que Bob Sinclar, Skip The Use et le duo Vitaa-Slimane participeraient à la nouvelle édition du festival du 26 au 28 juin. S’y ajoutent désormais Catherine Ringer dans le cadre d’une tournée où elle chante les Rita Mitsouko, mais aussi Fatoumata Diawara (deux concerts prévus le samedi) et le groupe Arcadian pour la journée du dimanche. Les places seront en vente à partir de lundi 17 février.