Service National Universel : candidatures ouvertes en Indre-et-Loire, 300 places disponibles

Cela concerne les jeunes de 15 et 16 ans.

C’est un des projets phares du président Emmanuel Macron : le Service National Universel, programme d’éducation de la jeunesse à mi-chemin entre la Journée d’Appel et de Préparation à la Défense qui existe aujourd’hui et le service militaire d’autrefois. L’objectif est que d’ici 2024 tous les jeunes de 16 ans en bénéficient. La mise en place se fait progressivement avec 2 000 volontaires dans tout le pays en 2019, 30 000 pour cette année 2020 dont 300 en Touraine.

Le SNU édition 2020 se déroulera du 22 juin au 3 juillet pour sa première phase. « Les enjeux climatiques et la transition écologique seront des sujets majeurs tout au long des deux semaines du SNU. Les activités physiques et de cohésion seront également renforcées, et des moments d’échange et de réflexion collective sur l’homophobie, la radicalisation ou encore l’égalité femmes-hommes auront lieu » explique-t-on au gouvernement.

En Indre-et-Loire, les candidatures peuvent être formulées jusqu’au mois d’avril pour les jeunes de 15 et 16 ans sur le site www.snu.gouv.fr. Une sélection sera établie pour déterminer un échantillon « représentatif » de la jeunesse du département. Le séjour dit de cohésion du début de l’été n’aura pas lieu dans notre département mais ailleurs, avec l’objectif de faire découvrir la vie en communauté aux jeunes. Toutes et tous devront ensuite participer à une mission d’intérêt général de deux semaines qu’ils auront un an pour réaliser, donc avant le mois de juin 2021. Enfin, sur la base de volontariat, ces 300 Tourangeaux pourront se lancer dans une période d’engagement de 3 mois à un an à réaliser avant leurs 25 ans.

A noter que le SNU est évidemment ouvert aux jeunes en situation de handicap.