Ouverture de 2 patinoires, salon de l’habitat, petits déj solidaires… Ce que vous devez absolument faire ce week-end

On parle aussi de l’Intime Festival à St Av’.

Chaque vendredi Info Tours fait le point sur les événements inratables du week-end dans le département. Voici notre sélection jusqu’au 9 février :

Patinoires…

Les températures ont baissé ces derniers jours alors c’est une super occasion pour profiter d’une des joies de l’hiver : le patin à glace. Après Tours pendant les fêtes de fin d’année, voici l’arrivée des patinoires d’Amboise et Chambray-lès-Tours dès cette fin de semaine.

Pour Chambray, ça commence ce vendredi jusqu’au 1er mars sur le site de la Branchoire (entrée 4€, gratuit de 17h à 20h ce vendredi pour l’inauguration). La patinoire est ouverte tous les jours de 10h à 20h (22h le samedi) les week-end et vacances scolaire de 12h à 13h30 et de 16h à 20h (12h-20h le mercredi) hors vacances scolaire.

Au programme cette année : soirée Hockey sur Glace mardi 11 férvier 2020 de 19h à 22h. Soirée Fluo samedi 15 février 2020 de 19h à 22h. Soirée Bulle & déguisement samedi 22 février 2020 de 19h à 22h… Initiation patinage les lundis 17 et 24 février de 10h à 11h… Atelier Jeune enfants les dimanches de 10h à 12h. La patinoire dispose d'un espace détente extérieur chauffé, d'une petite restauration chaude et froide, de jeux en prêt (certains jours)...

Pour Amboise, inauguration samedi. De 9h à 12h : Tempête de bulles pour les enfants ! À 18h : Spectacle sur glace et performance. De 20h à 22h : Soirée mystère et "close up" avec Andy Wise. Tarifs spéciaux pour l’inauguration : de 9h à 10h entrée gratuite pour tous (selon les places disponibles). De 10h à 16h et de 20h à 22h : 2 € entrée + patins, 1 € entrée avec patins personnels. Attention, fermeture de la patinoire au public à 16h, puis réouverture à 20h après le spectacle.

Ouverture du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-20h. Samedi : 9h-12h / 14h-22h. Dimanche : 9h-20h. Tarifs - Paiement en espèces (pas de carte), 4,50 € : entrée + patins. 2,50 € : entrée avec patins personnels. C’est à faire jusqu’au 8 mars.

Salon Univers de l’Habitat…

Il revient ce vendredi, ce samedi et ce dimanche au Parc Expo. On y attend 130 exposants et de nombreuses nouveautés, avec un Parcours des innovations très axé développement durable et construction responsable, ainsi que 3 parcours personnalisés pour les visiteurs en fonction de leurs besoins particuliers (immobilier, aménagement intérieur ou aménagement extérieur). L’entrée est gratuite.

Portes ouvertes…

Ce week-end c’est notamment au tour de l’Université de Tours de faire ses portes ouvertes pour montrer ses locaux et ses formations aux futurs étudiantes et étudiants. C’est de 9h à 16h30 sur tous les sites universitaires de la ville, y compris les Tanneurs qui rouvrent pour l’occasion après plusieurs semaines de fermeture. Direction aussi l’IUT de Tours Nord, la fac de pharmacie de Grandmont, Polytech aux Deux-Lions ou la fac de médecine.

Intime Festival…

Saint-Avertin accueille une nouvelle édition de son festival musical hivernal jusqu’à ce samedi soir. Ce vendredi, une soirée classieuse et élégante avec Troy Von Balthazar qui distillera sa pop-folk mélancolique et lumineuse, Malik Djoudi, une des révélations françaises de l’année (il est nommé dans cette catégorie aux Victoires de la Musique), dont la musique oscille entre puissance émotive et pop vibrante et le trio rock régional Jim Ballon, anciens lauréats du dispositif Télescope pour les artistes émergeants de notre région.

Samedi 08 février, ça commencera avec l’un des groupes tourangeaux les plus en vue ces derniers mois : Les Strawberry Seas (lauréats du dispositif Téléscope également en 2019) puis Electro Deluxe. Tout se passe au Nouvel Atrium. Billetterie sur le site www.ville-saint-avertin.fr

Tournée des idoles...

Age Tendre est de passage au Parc Expo de Tours ce samedi. Jeane MANSON, LES FORBANS, Michel ORSO, Pascal DANEL, Michèle TORR, Claude BARZOTTI, Herbert LEONARD et Christian DELAGRANGE sont réunis sur scène pour vous faire revivre en live leurs plus grands tubes. Séances à 15h et 20h.

Catch impro…

Un match d’improvisation est prévu ce vendredi soir dès 20h30 avec la Cie La Clef Salle François Mitterrand à Tours Nord. Préventes 7 à 10€ et 7€ sur place. Infos : 02 47 41 14 71.

Concert gratuit…

A l’Hôtel de Ville de Tours ce dimanche 9 de 15h30 à 18h, offert par la Musique départementale des sapeurs pompiers de Touraine.

Zoo de Beauval…

Le parc animalier du Loir-et-Cher inaugure ce week-end son dôme tropical de 90m de diamètre et 38m de haut avec 200 espèces et 25 000 animaux dont des loutres géantes, des hippopotames, des tortues et des chauves-souris. De nombreux oiseaux sont en liberté.

Petits déjeuners solidaires…

C’est le retour de cette initiative du Rotaract de Tours. Pour 6€ vous pouvez commander et vous faire livrer demi-baguette, pain au chocolat + croissant, sachet de thé, petit pot pour tartine et… une surprise. Le tout au profit de l’association Graines d’Avenir pour financer un projet dans l’école primaire du village de Truyes. Et il s’agira d’une sorte de forêt pour sensibiliser les enfants aux enjeux climatiques. Tout ça se passe uniquement dimanche, à partir de 8h. Réservations en cliquant ici.

Une autre date est prévue le dimanche 26 avril.