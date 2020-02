StorieTouraine, 06/02/20 – Les opposants à la réforme des retraites chez les députés ; Projet de nouvelle maison d’arrêt à Tours ; 3 nouveaux noms aux Kampagn’Arts…

Et la Ligue de Football de la région examine le casier judiciaire de ses équipes.

La StorieTouraine vous résume les infos des dernières 24h en Indre-et-Loire et on l’actualise si nécessaire. Voici l’édition de ce jeudi :

Réforme des retraites…

Pour la 9e journée de mobilisation contre le projet du gouvernement, les syndicats tourangeaux ont ciblé les permanences de deux députés : celle de Daniel Labaronne à Bléré et de Fabienne Colboc à Joué-lès-Tours, tous deux membres de la majorité présidentielle (LREM). Il y avait environ 75 personnes à Bléré, qui ont dialogué avec le député et fixé un rendez-vous avec lui pour échanger sur le projet lundi 10 février. Un bon millier de personnes était également rassemblé à Joué. Quelques manifestants sont entrés dans la permanence de Fabienne Colboc – absente. Ils ont coupé le courant puis se sont dirigés vers la permanence de la candidate LREM de la ville aux municipales Laurence Hervé où il y a eu quelques tensions. Le secrétaire départemental de la CGT va d'ailleurs porter plainte disant avoir reçu un coup et des insultes homophobes de la part d'un membre de l'équipe de campagne de la candidate. Le syndicat a condamné "avec force" cet épisode.

Notez qu'une manifestation encore prévue ce jeudi soir à Chinon, dès 17h30 Quai Danton. Rappelons qu’en matinée, les avocats ont aussi organisé une chaîne humaine devant le tribunal de Tours, également contre la réforme des retraites.

Un autre rassemblement à Joué…

Cette fois devant l’usine Hutchinson qui délocalise une partie de sa production en République Tchèque et supprime 120 postes soit 20% de ses effectifs en Touraine. Choix dénoncé par le Parti Communiste qui organisait la manifestation à la mi-journée. On apprend pour l’occasion qu’une cinquantaine de salariés ont déjà accepté les conditions de départ de la direction.

Un projet de nouvelle maison d’arrêt…

Le tribunal judiciaire de Tours organisait sa traditionnelle audience de rentrée du début d’année ce jeudi matin. On y a appris le projet de création d’un groupe local de traitement de la délinquance qui aura pour mission de lutter contre les oppositions de bandes rivales, par exemple entre le quartier du Sanitas de Tours et celui de la Rabière à Joué. On a également entendu parler de l’éventualité de remplacer la vieille maison d’arrêt du centre-ville par un nouveau bâtiment. Au même endroit, ou ailleurs. L’objectif est de mettre fin à la surpopulation carcérale. Actuellement il y a deux fois plus de détenus que de places à Tours.

A savoir qu’en 2019, le tribunal de Tours a rendu près de 5 000 décisions, 818 personnes ont été présentées par le parquet (deux fois plus qu’en 2018). Les gardes à vue ont progressé de 30% dans la zone de l’agglo de Tours gérée par la police et de 15% sur le reste du département.

Contrôle de casiers judiciaires…

En ce moment on parle beaucoup des problèmes d’agressions sexuelles en milieu sportif après la prise de parole de la championne Sarah Abitbol ou d’autres victimes. Il faut savoir que la Ligue de Football du Centre-Val de Loire a décidé de mettre en place un contrôle du casier judiciaire de ses équipes. 3 200 dossiers ont été étudiés et 20 posent problème dont un concernant de la pédophilie. Un dirigeant a été évincé d’un club. Il n’était pas encadrant de jeunes. L’an prochain les contrôles se poursuivront.

Inondation à Montbazon…

Une maison a été victime d’une rupture de canalisation mercredi soir. 500m3 d’eau se sont déversés dans ce pavillon occupé par une retraitée de plus de 80 ans. Elle a été relogée et plusieurs personnes privées d’eau le temps de l’intervention.

Accident de tram...

Une voiture a percuté le tramway ce jeudi après-midi vers 16h15 Avenue de Grammont à Tours. Pas de blessé mais une heure de perturbations sur la ligne.

Les chiffres de l’apprentissage…

C’est la semaine de l’apprentissage, ce mode de formation qui mélange cours dans un CFA et immersion en entreprise dans des domaines variés, du BTP à l’hôtellerie en passant par la boucherie ou les métiers de l’ascenseur. Au dernier recensement on compte 6 465 apprentis en Touraine, 500 de plus qu’en 2010. Il faut savoir que l’apprentissage est désormais ouvert jusqu’à 30 ans. Plus de 20 000 apprentis sont en formation sur l’ensemble de la région.

Nouvelle tête pour l’association des commerçants à Joué…

Sa présidence est reprise par le commerçant indépendant Cédric Duplessis. L’UCAJ était dans une situation compliquée avec des tensions dans sa direction. Elle espère repartir avec une nouvelle dynamique.

Festival des Kampagn’arts…

Trois nouveaux noms ont été annoncés ce jeudi : The Bloody Beetrots, BU – Bootleggers United et R.Can. Rappelons que le festival de Saint-Paterne-Racan aura lieu les 26 et 27 juin. Plus d’infos et billetterie sur www.kampagnarts.fr