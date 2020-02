Placebo, Jean-Louis Aubert… Découvrez la programmation de l’American Tours Festival 2020

Il débutera le 3 février.

Il faut croire que Jean-Louis Aubert aime le public tourangeau. Après avoir donné un concert avec Les Insus pour l’édition 2017 de l’American Tours Festival, voilà que l’ex-Téléphone revient à peine 3 ans plus tard pour la première soirée de l’édition 2020. Son nom a été révélé ce mercredi 5 février au milieu d’une trentaine d’autres artistes programmés pour cette 14e édition. Hasard du calendrier, elle se déroulera pile au moment de la fête nationale américaine, le 4 juillet. Plus précisément du 3 au 5 juillet. Moins de 5 mois à attendre.

En plus de Jean-Louis Aubert, on peut souligner la présence d’une autre grosse tête d’affiche. Pas un groupe américain mais les Anglais de Placebo, machines à tubes rock qui risquent de faire du bruit et d’attirer du monde au Parc des Expositions de Rochepinard. Le concert est prévu le samedi ce sera le 1er en France du groupe depuis 3 ans.

A leurs côtés, des artistes comme Manu Lanvin, Popa Chubby, Nice Horse, Matt Lang, Haylen… Du rock, de la country… Une bonne trentaine de concerts sont annoncés. Et bien sûr toujours des animations autour de la danse ou de la moto pendant les trois jours, ou des nouveautés en lien avec la fête nationale des USA. Le pass 3 jours est à partir de 60€, 50€ pour une journée le vendredi ou le samedi.