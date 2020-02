StorieMunicipales J-38 - Stéphane Gavriloff avec Mickaël Cortot à Tours ; Réunion publique de Thierry Boutard à Amboise ; La liste du maire de Fondettes…

Les derniers échos de la campagne.

En attendant le 1er tour des municipales le 15 mars, Info Tours vous met au courant des infos sur la campagne. N’hésitez pas à nous contacter par mail pour nous communiquer des éléments sur votre commune.

Tours…

Le candidat indépendant Stéphane Gavriloff annonce son ralliement à Mickaël Cortot, l’ancien patron tourangeau du Parti Socialiste aujourd’hui engagé avec un collectif présenté comme apolitique sous la bannière Projet Citoyen pour Tours. La tête de liste présente ses propositions sur l’alimentation et la solidarité ce jeudi à 10h30 lors d’une conférence de presse. 20 nouveaux noms seront également dévoilés après une première présentation de 20 personnes il y a quelques semaines.

Ce même jour, mais à 19h, la liste Pour Demain Tours 2020 menée par Emmanuel Denis organise une table ronde sur la culture à la bibliothèque centrale à partir de 19h.

Le maire de Tours Christophe Bouchet, candidat à sa réélection, organise une première réunion publique vendredi soir à 18h30 dans le quartier Rochepinard, salle du comité de quartier (Allée de Lombardie).

Tours, ville sécurisée ?

Elle se classe à la 25e place d’un classement de la Gazette des Communes sur les municipalités qui contrôlent le plus de caméras de surveillance. Attention il s’agit uniquement des caméras installées par la ville, l’étude ne comprenant pas celles des transports en commun (sur les quais du tram), des commerçants ou des banques qui peuvent également être réquisitionnées lors des enquêtes. On apprend ainsi qu’avec une taille comparable, Tours est bien moins quadrillée par les caméras qu’à Orléans, 6e du classement. Nice est première et des villes comme Brest refusent toujours d’installer des caméras. Le sujet devrait faire débat pendant la campagne des élections municipales jusqu’au 15 mars. A Tours, plusieurs candidats proposent d’augmenter le dispositif. Emmanuel Denis projette lui des caméras mobiles qui peuvent se déplacer selon les lieux de tension observés dans la ville.

Amboise…

Thierry Boutard, candidat de droite actuellement dans l’opposition, organise une réunion publique le mercredi 12 février à 19h pour présenter sa liste et son programme. Elle aura lieu à la salle des fêtes.

Fondettes…

Le maire sortant Cédric De Oliveira a révélé l’intégralité de la liste avec laquelle il se présente en vue d’un second mandat. L’un des plus jeunes maires d’Indre-et-Loire, encarté LR, est aussi le président de l’Association des Maires du département. Selon cette équipe est « basée sur l'union et le rassemblement de celles et de ceux qui aiment profondément Fondettes et veulent servir leur Ville en continuant à la faire prospérer en votre nom. Une équipe que j'ai voulue compétente, gage d'une gestion responsable, mais aussi volontairement représentative du tissu social et générationnel de notre Ville. »