StorieTouraine, 05/02/20 – 2 radars incendiés sur le périphérique de Tours ; Fin des vols Corsicatours entre Tours et la Corse ; Petite poussée de grippe en Touraine…

+ la victoire du TVB et la défaite de l’UTBM.

La StorieTouraine vous résume l’info en Indre-et-Loire et on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce mercredi :

Feux de radars…

Il y a deux radars sur le périphérique de Tours entre La Gloriette et La Riche. Ou plutôt il y avait… Les machines ont brûlé dans la nuit de mardi à mercredi. Des pneus incendiés ont été retrouvés à leur pied. Une quarantaine d’autres radars sont installés sur les routes du département. Ce sont ceux de l’A10 qui flashent le plus.

Trafic de drogue…

Le 1er février vers minuit secteur Grandmont à Tours, les policiers ont arrêté un homme de 21 ans avec sur lui 3g de cannabis et 2 790€. 55 sachets de cannabis (108g) étaient conservés chez lui. Les enquêteurs ont identifié et arrêté un second trafiquant du même âge qui gardait 5 050€. Leur affaire durait depuis un an. Ils ont été présentés au parquet ce mardi.

Finies les vacances en Corse…

En tout cas les vols directs entre Tours et Ajaccio, ou Figari. La société Corsicatours annonce la fin de ses liaisons aériennes estivales vers l’île de beauté au départ de l’aéroport de Tours et de la plateforme de Châteauroux. Selon son patron Jean-Marc Ettori (qui est aussi président du Tours Football Club) il ne trouve plus d’avions à un prix raisonnable pour assurer ces liaisons après le refus de la filiale d’Air France Hop !. Chaque année, la liaison transportait 4 000 personnes aux beaux jours. L’aéroport dit chercher une autre opportunité de vols vacances en complément des liaisons de Ryanair, sans garantie d’y parvenir cette année. Les vols vers la Corse existaient sans discontinuer depuis 2003.

Virus…

Le dernier bulletin des médecins vient de sortir et on y apprend qu’il y a 199 cas de grippe pour 100 000 habitants en Centre-Val de Loire, l’une des régions de France les moins touchées par l’épidémie. La Touraine est tout de même un des départements les plus impactés. Quant à la gastro, elle est peu active mais la varicelle sévit fortement en Indre-et-Loire ces derniers jours.

Le TVB expéditif…

Victoire 3-0 contre Nantes ce mardi soir en championnat et le club reste 2e de Ligue A à un point de Rennes.

2e défaite consécutive…

L’UTBM a encore perdu. Après le revers contre Boulogne, c’est Vitré qui est venu battre les basketteurs tourangeaux sur leur parquet de Monconseil ce mardi soir. De justesse : 87-84. Tours est désormais 4e de Nationale 1.