[Le saviez-vous] TOURS : Mode d’emploi pour ne pas payer le parking avec une voiture électrique

Une mesure qui n’est pas encore claire pour tout le monde.

C’est une information que nous avons déjà relayée : depuis quelques mois la ville de Tours offre le stationnement aux véhicules électriques qui se garent dans les rues du centre-ville. Pas besoin de prendre de ticket à l’horodateur tant qu’on reste moins de 48h sur sa place. Objectif affiché : encourager une mobilité plus respectueuse de l’environnement.

Le conseil municipal a validé la mesure au début de l’automne 2019. Mais difficile d’être au courant pour les conducteurs qui ne consultent pas la presse locale, ne lisent pas le contenu des arrêtés municipaux ou qui n’assistent pas aux débats à la mairie. Idem pour les personnes qui ne vivent pas à Tours et qui s’y rendent ponctuellement pour faire des courses ou pour du tourisme. On aurait pu imaginer la présence d’un sticker expliquant l’initiative sur les horodateurs mais non, rien. De quoi susciter l’incompréhension comme en témoigne ce mail arrivé à la rédaction :

« Je viens d’acquérir une voiture électrique. Pouvez-vous me confirmer et m’indiquer comment faire pour ne pas avoir d’amende ? (J’en ai déjà eu une !) »

Renseignements pris auprès de la mairie : la gratuite s’applique UNIQUEMENT aux véhicules qui arborent la vignette Crit’Air verte ou Crit’Air 0 (vendue 3€50 et à commander ici). Tous les autres seront verbalisés.

Précisions que la mesure concerne également les véhicules qui fonctionnent à l’hydrogène mais pas les voitures hybrides