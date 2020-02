Réforme des retraites : avocats, manifs, écoles perturbées… Le point avant la mobilisation du 6 février

Le mouvement se poursuit en Indre-et-Loire.

Voilà, on y est : deux mois que le mouvement de contestation contre la réforme des retraites anime l’actualité sociale en France. Depuis quelques jours, l’Assemblée Nationale a commencé l’étude de ce projet de loi qui est capital dans l’esprit du gouvernement. Et les opposants continuent de donner de la voix de plusieurs façons. Lundi, une petite centaine d’avocats tourangeaux se sont rendus à Paris pour participer à une manifestation nationale destinée à préserver leur système autonome. La profession craint de cotiser plus et de mettre en danger une partie des robes noires. Le barreau de Tours est particulièrement engagé dans le mouvement depuis plus de 4 semaines. Mardi matin, l’assemblée générale a décidé de reconduire la grève totale jusqu’à vendredi soir 18h avec la promesse de mener des actions pour se faire voir de la population.

A côté de ça, le grand rendez-vous de la semaine c’est la date du 6 février. Ce jeudi ce sera la 9e mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Pour innover, les syndicats organisent une manifestation à Joué-lès-Tours, au départ de l’Hôtel de Ville à 10h. Le parcours est à découvrir ci-dessous :

Ce ne sera pas le seul rassemblement programmé ce jour-là. Les unions locales FO d'Amboise et CGT Amboise, Bléré Château-Renault invitent les opposants au texte à se rassembler au parking Quai Bellevue de Bléré à 10h pour défiler. Un passage est prévu devant la permanence du député LREM Daniel Labaronne afin d’y déposer une demande d'audience et des propositions sur les retraites.

La journée de mobilisation de jeudi est doublée d’un appel à la grève qui sera notamment suivi dans l’éducation. 10 écoles de Tours sont concernées par la mise en place d’un service minimum d’accueil parce qu’au moins 25% des enseignants cesseront le travail :

Elémentaires Michelet, Maryse Bastié, Gide, Giraudoux, Paul Bert

Maternelles Les Abeilles, Paul Bert, Duhamel, Racault et Giraudeau

Le service minimum d’accueil se fera au centre de loisirs de la Charpraie dès 8h30 et jusqu’à 16h30. Les parents devront apporter le pique-nique pour le midi et se débrouiller pour le transport des enfants jusqu’à Chambray. Cette mobilisation scolaire est la plus faible depuis début décembre.