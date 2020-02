StorieTouraine, 04/02/20 – De l’amiante dans les établissements scolaires ; Opération promo de la SNCF ; Les premiers noms d’Aucard de Tours…

Et un casting pour Cauchemar en Cuisine.

Chaque jour la StorieTouraine vous résume l’info en Indre-et-Loire et on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce mardi :

Accident de la route…

La circulation a été perturbée sur la D943 après un choc violent entre deux voitures près du Lerclerc de Loches.

Amiante dans les écoles…

Le journal Libération a publié une carte de France des établissements scolaires où l’on trouve toujours de l’amiante, matériau reconnu dangereux et désormais interdit pour les nouvelles constructions. L’étude se base sur un questionnaire envoyé à 60 000 établissements scolaires. Un tiers d’entre eux ont répondu à la question « Un diagnostic technique amiante a-t-il été réalisé ? » Résultat : 12 000 réponses positives. Dans le lot, 7 200 directions pointent la présence du fameux matériau dans leurs locaux (les faux plafonds, les tuyaux ou le sol). Seuls 718 établissements ont reçu une obligation de faire des travaux pour arranger leur situation.

Concernant la Touraine, on trouve de l’amiante au collège de Cormery, sans obligation de travaux. Idem dans l’école de la commune (Jacques Prévert), à Coteaux-sur-Loire, Rivarennes, Luynes, Saint-Genouph ou Montlouis. Plusieurs écoles aussi à Tours, sans demande de travaux. Mais si le plan Ecoles voulu par la mairie se concrétise, retirer l’amiante fera sans doute partie du programme.

On note également que certaines écoles n’ont pas demandé de diagnostic pourtant obligatoire pour les constructions d’avant 1997 (Lignières-de-Touraine est épinglée par Libération, ainsi que le lycée Chaptal d’Amboise, entre autres).

Plus d’infos sur la carte de Libé.

Polémique en Ridellois…

Près de Richelieu, trois mairies se disent prêts à aller en justice pour lutter contre l’agrandissement d’une exploitation agricole comme le relate France Bleu. Ils ne comprennent pas la décision de la préfecture d’Indre-et-Loire qui a autorisé l’agriculteur a passer de 550 à 680 vaches laitières, voire jusqu’à 1 000 bovins en comptant les veaux et les génisses (qui n’ont pas encore eu de veau). Les élus craignent des nuisances (mauvaises odeurs ou routes dégradées par le passage de camions et d’engins agricoles) et reprochent aussi à l’exploitant d’avoir manqué de respect avec la loi par le passé sans avoir été inquiété par les autorités.

Opération reconquête de la SNCF…

Après la grève de décembre et janvier contre la réforme des retraites, la compagnie fait tout pour redorer son blason et faire revenir les clients dans les trains. La région Centre-Val de Loire lance donc une opération promo pour des voyages internes à la région Centre-Val de Loire et de/vers Paris du 8 au 29 février. Comptez 40% à 66% de réduction sur l’ensemble des trains Rémi, Rémi Express et cars interdépartementaux Rémi pour les voyageurs occasionnels non titulaires de carte Rémi Liberté mais aussi les titulaires de ces cartes qui voient leurs avantages tarifaires étendus. Attention : on ne peut acheter ces tickets qu’aux guichets, sur le site www.remi-centrevaldeloire.fr ou sur l’appli Assistant SNCF.

Volley…

Début d’une série de 6 matchs en 18 jours pour le TVB ! Ce mardi soir il reçoit Nantes en championnat. Début de la rencontre à 20h Salle Grenon.

Aucard de Tours…

Le festival de Radio Béton est prévu de 9 au 13 juin sur la plaine de la Gloriette à côté des Deux-Lions et on connait ses 16 premiers noms dont Biga*Ranx (un Tourangeau), Dooz Kawa, San Salvador, Catnapp, Muthoni Drummer Queen… A découvrir en vidéos sur 37 degrés.

Cauchemar en cuisine…

L’émission d’M6 présentée par le chef Philippe Etchebest prévoit un tournage à Tours et cherche un restaurant en difficulté qu’elle pourrait aider. Plus d’infos au 01 41 92 78 77 ou en écrivant à [email protected] La dernière fois que l'émission est passée en Touraine elle avait aidé une crêperie de Bléré... désormais fermée.