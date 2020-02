[#MIAM] La liste des boulangeries qui revendiquent des viennoiseries 100% maison

Elles sont réparties dans une trentaine de communes.

Les croissants qu’on apporte aux collègues au bureau le matin… Le pain au chocolat du dimanche… Un chausson aux pommes pour le goûter… On les trouve à la boulangerie, on adore… mais comment ces produits sont-ils fabriqués ? Ce n’est un secret pour personne : de nombreuses boutiques commandent des produits surgelés prêts à cuire. Du coup, si on souhaite acheter des produits artisanaux, comment être sûrs qu’ils ont été confectionnés sur place ?

Depuis plusieurs années, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire et la Fédération des Boulangers du Département assurent la promotion d’une charte « Viennoiseries 100% Maison », dupliquant un modèle initié dans le Loir-et-Cher. Ses critères sont stricts imposant certains types de farines ou interdisant les huiles hydrogénées. Les professionnels doivent également prouver qu’ils n’achètent pas de produits industriels en faisant certifier leurs comptes.

Une cinquantaine de commerces sont déjà références avec ce label et la liste est amenée à s’agrandir dans le courant de l’année 2020, en attendant même la création d’un second macaron qui serait cette fois dédié aux pâtisseries. Nous publions ci-dessous l’ensemble des boutiques déjà inscrites. Précision : ce n’est pas parce que votre boulangerie n’a pas le label 100% Maison qu’elle ne fabrique pas elle-même ses viennoiseries, cela signifie juste qu’elle n’a pas adhéré à cette charte qui n’a rien d’obligatoire.

Amboise : La clef des champs (99 rue nationale) - Maison Bigot (place du Château) – Boulangerie Gauvreau (40 quai du Général de Gaulle)

Azay le Rideau : Au Royal Chocolat (23 rue Nationale)

Bléré : L’Epi de Blé-ré (10 place Charles Bidault) Délices Croustillants (16 rue du général De Gaulle)

Bourgueil : Pâtisserie Brémaud (3 place des Halles)

Château-Renault : Aux délices de Pierre (43 place Jean Jaurès) - La Talmelière (190 rue de la République)

Chinon : Le fournil du château (16 rue Jean Jacques Rousseau) - La tour de l’horloge (4 place Mirabeau) - Les gourmandises du faubourg (14 faubourg Saint Jacques)

Civray de Touraine : Chouxkolat (26 route de Chenonceau)

Descartes : Boulangerie Barreau (137 rue René Boylesve)

Joué les Tours : Boulangerie Gourreau (16 boulevard de Chinon) - Boulangerie Romian (2 place du Général Leclerc, 186 bvd Jean Jaurès) - Maison Nardeux (114 boulevard Jean Jaurès, 6 route de Monts, La Vallée Violette – St Avertin, St Cyr/Loire, Ballan Miré)

La Membrolle sur Choisille : Pains et Délices (45 rue Nationale) - La roue des saveurs (12 rue Nationale)

La Riche : Dani Trade (5 boulevard Tonnellé)

Langeais : Boulangerie Champion (3 rue Gambetta) Boulangerie Beuvelet (27 place Léon Boyer)

Lignières de Touraine : Boulangerie Briquet (11 rue Rigny Ussé)

Loches : Boulangerie Laurent (8 rue Agnes Sorel) - La Parisienne (4 rue Picois)

Monnaie : Au pain perdu (80 rue Nationale)

Montbazon : Boulangerie Dutrion (8 place André Delaunay)

Montrésor : Boulangerie Beaugrand (23 rue du marché)

Nazelles Négron : Boulangerie Guerin (13 rue Camille Breton)

Neuvy le Roi : Boulangerie Fiaudrin (13 grande rue)

Notre Dame D’Oé : Le moulin d’Oz (1 rue des platanes)

Pernay : Maison Suzanne (1 place des petits près)

Preuilly sur Claise : Boulangerie Merle (28 grande rue)

Rochecorbon : Boulangerie Roy (34 rue du Docteur Lebled) - Boulangerie Troude (16 rue du Docteur Lebled)

Saint Avertin : Boulangerie Drouault (17 rue de Larçay, mail René Cassin) - Les Saveurs Sucrées (10 rue de Cormery)

Saint Cyr sur Loire : Les Gourmets (CC Auchan - Bd Charles de Gaulle)

Saint Pierre des Corps : Boulangerie Vandepuy (10 rue Ethelet Julius Rosenberg) - Boulangerie Guignon (76 avenue dela République)

Savonnières : Boulangerie Juchet (45 rue Principale)

Semblançay : Boulangerie Goujon (avenue des tilleuls)

Tours : Pâtisserie Leger (59 place du Grand Marché) Esprit Cacao (19 bis Avenue Grammont) - Pâtisserie Desbois (67 rue du Commerce) – La Petite Marquise (97 rue de la Fuye) - Au Tours des gourmandises (141 rue Auguste Chevallier) - Boulangerie de la Scellerie (87 rue de la Scellerie)

Veigné : Les blés de demain (20 place du Maréchal Leclerc)

Vernou sur Brenne : Boulangerie Martin (2 rue Anatole France)

Vouvray : Boulangerie Rivero (5 rue de la République) Boulangerie Jeffray (2 rue du commerce)