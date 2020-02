StorieMunicipales, J-40 – Lancements de campagne à Joué-lès-Tours ; Initiative pour l’inscription sur les listes électorales à Langeais…

Et le point sur la campagne à Tours.

La StorieMunicipales c'est un point régulier sur la campagne des élections municipales en Indre-et-Loire. Réunions publiques, présentations de listes, révélations de programmes… On vous dit tout avant le scrutin dont le 1er tour est programmé le 15 mars.

Joué-lès-Tours…

Cette semaine, deux challengers du maire sortant Frédéric Augis organisent des meetings de campagne autour de leurs programmes et de leur liste. Tous les deux à l’Espace Clos Neuf.

La candidate LREM Laurence Hervé y sera mardi soir le 4 février à partir de 19h. Cela dit, son programme intégral et la liste complète ne seront dévoilés que le 18 février, également à Clos Neuf. Une réunion de fin de campagne est programmée à deux jours du 1er tour le 13 mars et – détail amusant – Laurence Hervé prépare déjà le second tour où elle espère être présente. Un meeting est donc prévu le 17 mars en soirée à l’Espace Clos Neuf.

Jeudi 6 février, c’est au tour du socialiste Francis Gérard pour La Ville au Cœur d’accueillir électrices et électeurs pour lancer très officiellement sa campagne. L’ancien patron départemental du PS est actuellement conseiller d’opposition et il remplace Vincent Tison en tête de liste après le retrait de ce dernier pour raisons personnelles. Il est soutenu par plusieurs acteurs de la gauche et des écologistes. Sa réunion débutera à 19h.

Saint-Pierre-des-Corps…

La liste J’aime Saint-Pierre-des-Corps menée par le socialiste Cyril Jeanneau organise une réunion publique sur le thème des solidarités ce jeudi 6 février à 19h Salle de la Médaille.

De son côté, la liste PACTE (soutenue par La France Insoumise ou le NPA) a dévoilé ses premiers noms il y a quelques jours. Cindy Laigneau, 39 ans, sera tête de liste. A ses côtés : des militants de gauche, des gilets jaunes ou des personnes engagées auprès des migrants. On peut citer par exemple : Claude Migeon, Aurélie Chuette, Sylvain Fauvinet, Patrick Bourbon, Héry Ratsimihah, Michel Auffray…

Tours…

Après avoir présenté les deux tiers de sa liste, le candidat LREM Benoist Pierre s’apprête à dévoiler son programme ce jeudi depuis la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Tours. Sa réunion publique débute à 19h.

Plutôt discret depuis le début de la campagne, l’ex adjoint au maire en charge des sports Xavier Dateu a lui programmé une conférence de presse ce mardi 4 février pour donner des nouvelles de la constitution de sa liste et de ses propositions pour la ville jusqu’en 2026.

Le candidat de la liste C’est au Tour(s) du Peuple Claude Bourdin affirme qu’il sera en capacité de présenter l’intégralité de sa liste de gauche dans une dizaine de jours. Il organise un rassemblement contre le tram sur le Boulevard Béranger et sur le Boulevard Heurteloup ce samedi 8 février à partir de 14h.

Chinon…

Ce week-end le maire sortant Jean-Luc Dupont (élu de droite) a présenté la liste des 31 personnes appelées à faire campagne à ses côtés pour un second mandat. Derrière l’homme de de 53 ans, on retrouve sa maire-adjointe Christelle Lambert, un inspecteur dans l’industrie nucléaire de 33 ans (Jean-François Daudin), Sophie Lagrée (dirigeante d’entreprise de 36 ans), le président de l’association Sauvons le Climat Eric Maucort ou encore un journaliste de la NR qui vient à peine de prendre sa retraite, Patrick Goupil placé en 11e position…

A noter que Jean-Luc Dupont sera notamment opposé à la députée du Chinonais Fabienne Colboc sous les couleurs d’LREM et à l’ancien député Laurent Baumel sous celles de la gauche.

Langeais…

Après le vendredi 7 février il sera trop tard pour s’inscrire sur les listes électorales et participer aux élections du mois de mars. Pour inciter un maximum de personnes à vérifier leur présence sur les registres électoraux et si besoin à mettre à jour leur situation, le candidat de Langeais Benjamin Philippon appelle ses concurrents à distribuer un tract neutre pour encourager la population à voter. Il est en lice pour le scrutin face au maire sortant (PS) Pierre-Alain Roiron et Abel Pires.