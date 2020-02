StorieTouraine, 02/02/20 – Série de feux de voiture à Tours ; Une fillette de 4 ans gravement blessée à Amboise ; Fin de la série de victoires de l’UTBM…

En revanche succès du TVB et des Remparts.

La StorieTouraine vous résume l’essentiel de l’info en Indre-et-Loire et on l’actualise si besoin. Voici l’édition de ce dimanche :

-----------------

Feux de voiture…

Une nuit particulièrement agitée à Tours ce week-end : vers 0h30, 5 véhicules ont brûlé Place Charles-Dubourg dans le quartier du Champs de Mars, 4 autres Quai Port-Bretagne et 2 Rue Aleron. Ce n’est pas la première fois que ce type de faits est enregistré dans le quartier, des riverains s’en étaient d’ailleurs émus récemment dénonçant des faits criminels. Des enquêtes sont ouvertes pour déterminer l’origine des sinistres qui reste inconnue ce dimanche matin. Par ailleurs, plus tard vers 1h15, 2 autres voitures ont brûlé au Sanitas.

Accident grave…

Ce samedi à la mi-journée, une voiture et une camionnette se sont percutées sur la D61 à Amboise. Une fillette de 4 ans et un homme de 55 ans ont été hospitalisés en urgence absolue et un homme de 18 ans a également été blessé, mais moins gravement. Les victimes ont été dirigées vers Trousseau et Clocheville. 15 pompiers étaient mobilisés sur cette intervention.

Les regrets de l’UTBM…

Les basketteurs de Tours ont manqué l’occasion de remporter un 12e succès consécutif dans le cadre du championnat de Nationale 1. Ils ont perdu 72-66 à Boulogne alors qu’ils menaient d’un point à 2 minutes de la fin du match. Une défaite qui va les placer un peu en retrait alors que la 2e phase du championnat se prépare : l’UTBM devra affronter les 5 meilleures équipes de la Poule A et assurer pour réussir à se placer correctement en vue des play-offs.

Défaite du CEST…

Les basketteuses tourangelles ont été battues par le leader de N2 samedi soir à Monconseil, 61-80.

La Coupe du Centre de foot…

Avoine et le FCOT se sont qualifiés pour les demi-finales de la compétition samedi. Les Avoinais ont battu Orléans aux tirs aux buts (4-2, 0-0 après le temps réglementaire). Quant à Ballan, ses joueurs ont battu Déols 3-2.

Le TVB prend l’avantage à Ajaccio…

Attendu après deux défaites consécutives (en championnat et en Ligue des Champions), le Tours Volley Ball a dominé Ajaccio ce samedi soir en Corse, 3 sets à 1. Le club est désormais à un point du leader Rennes au classement de Ligue A.

Les Remparts regagnent…

Ils ont battu Mont-Blanc 3-2 grâce à un dernier but à 4 minutes de la fin du match samedi soir à la patinoire de Tours. Du coup les hockeyeurs tourangeaux reprennent la 4e place du classement de D1. A 14h, le Tours FC ira affronter Joué-lès-Tours.