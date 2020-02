A10 et A85 : plusieurs sorties fermées à partir du 3 février 2020

Pendant la journée.

Chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur les chantiers de la semaine dans le département selon ce qui nous a été communiqué. Voici ce qui vous attend à partir du 3 février 2020...

A10 :

Du lundi 3 février à 8h au mercredi 5 février à 18h, jour et nuit : risque de ralentissement dans une zone en travaux située entre la sortie Château-Renault (n°18) et la barrière de péage de Monnaie, dans les deux sens de circulation.

Mardi 4 février, de 9h à 17h : fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur Tours nord (n°19) en provenance de Paris et en direction de Bordeaux. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

A10/A85 :

Mardi 4 février 2020, de 7h à 18h : Fermeture de la bretelle en provenance d'Angers (A85) et en direction de Bordeaux (A10). Fermeture de la bretelle en provenance d'Angers (A85) et en direction de Paris (A10). Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.



Jusqu'au lundi 16 mars 2020, jour et nuit, week-ends compris : fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction de Vierzon (A85). Fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85). Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

A85 :

Du vendredi 24 janvier à 00h jusqu'au dimanche 9 février à 00h, jour et nuit : fermeture de l'entrée de l'échangeur de Langeais (n°7) en direction d'Angers. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.