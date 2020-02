Un « Koh Lanta Challenge » dans le centre-ville de Tours

Un parcours de footing original.

S’il vous arrive de faire du footing, vous avez sans doute un parcours favori : les bords de Loire, le lac de la Bergeonnerie ou celui des Bretonnières. Un peu monotone, peut-être ?

Voilà une idée pour changer, au moins une fois ou deux. A l’occasion du retour de l’émission Koh Lanta sur TF1 le vendredi 21 février (avec quelques anciens candidats et une bande de nouveaux), la chaîne propose aux fans de se glisser un peu dans la peau d’une aventurière ou d’un aventurier en participant à un challenge. Alors, pas sur une île déserte au milieu des palmiers comme dans le jeu mais au bas de chez-vous, dans le centre-ville de Tours.

Le défi baptisé Koh Lanta Run Challenge consiste à réaliser un parcours en courant… avec la forme d’un totem.

L’idée vient des applis de running qui tracent votre trajet en direct. On a déjà vu fleurir sur les réseaux sociaux des captures d’écrans de sportives et sportifs réalisant des dessins tout en faisant du sport. Et donc ça marche aussi avec le totem de Koh Lanta remis aux équipes ou aux candidats à la fin des épreuves d’immunité. Réaliser un de ces parcours et le partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag #KohLantaRunChallenge peut vous envoyer dans le public de la finale de l’émission aux côtés de l’animateur Denis Brognart.

On découvre donc que dans les rues de Tours comme dans une trentaine d’autres villes certaines rues mises bout à bout ont à peu près la forme du totem de Koh Lanta. Pas sûr que les bâtisseurs de la ville y aient pensé !

Le trajet en question fait 5km ce qui est particulièrement raisonnable même si vous n’avez pas l’habitude de faire du sport. Il part de la Place Anatole France et arrive au même endroit après avoir traversé la Rue Voltaire, le Boulevard Heurteloup, la Rue des Minimes, la Rue Marceau ou encore le Boulevard Béranger. L’avantage c’est que le dénivelé est particulièrement faible car, tout le monde le sait, c’est tout plat entre la Loire et le Cher.