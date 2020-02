ReplayTouraine #20 – Un président accusé, une députée En Marge, 4 restaurants étoilés… 5 actus inratables cette semaine

On revient aussi sur la réforme des retraites.

Chaque samedi Info Tours vous propose un résumé des 5 actus fortes de la semaine en images. Voici l’édition du 1er février.

1 – Le président de l’Université de Tours en garde à vue

Philippe Vendrix a passé la journée de mardi au commissariat, où il était amené à s’expliquer dans le cadre d’une affaire de harcèlement moral et sexuel. Trois personnes qui ont travaillé avec lui à la fac l’accusent mais l’homme nie les faits qui lui sont reprochés. En attendant les suites de l’enquête, il a été laissé libre sans contrôle judiciaire. L’affaire pourrait tout de même l’affaiblir dans le cadre de sa campagne pour un 2e mandat à la tête de l’Université de Tours.

2 – La députée du Nord-Ouest Touraine condamnée par LREM

Une sanction politique : Sabine Thillaye est exclue du groupe LREM à l’Assemblée Nationale pour avoir refusé de remettre en jeu sa présidence de la commission des affaires européennes. Elle riposte et reproche à son parti de ne pas respecter les règles de la République. Un psychodrame de plus dans la majorité présidentielle, qui a aussi eu à gérer les deux ministres sur le point de se faire concurrence aux élections municipales et patine avec la dissidence de Cédric Vilani dans la course à la mairie de Paris. Quant à Sabine Thillaye, elle explique prendre son indépendance tout en restant membre d’LREM. A voir comment les relations évolueront d’ici la fin de son mandat…

3 – Les opposants à la réforme des retraites ne sont jamais loin

Parmi les actions de la semaine signalons cette manifestation qui a rassemblé 1 500 personnes mercredi après-midi au départ de la Place de la Préfecture à Tours avec des profs, des représentants du monde de la culture, des cheminots, des agents du service public… Une mobilisation en bisse mais encore conséquente deux mois après le début du mouvement. Ce lundi 3 février, les avocats tourangeaux en grève depuis un mois iront manifester à Paris dans le cadre d’une journée d’action nationale des professions libérales qui dénoncent le projet du gouvernement. Puis nouvelle journée d’action nationale jeudi 6.

4 – Statut quo pour le guide Michelin en Indre-et-Loire

4 restaurants étoilé avec une seule étoile selon la dernière sélection du guide rouge dévoilée lundi soir. Ils sont situés au Petit-Pressigny, à Rochecorbon, Amboise et Montbazon. La Touraine compte ainsi autant de tables étoilées que le Loiret et moins que le Loir-et-Cher qui dispose par ailleurs de deux restaurants deux étoiles. La ville de Tours ne dispose d’aucune table étoilée.

5 – Le hit-parade de la Bibliothèque de Tours

Aucun doute possible : les enfants aiment Max et Lili. Dans le top 10 des livres jeunesse les plus empruntés à la bibliothèque de Tours on trouve pas moins de 8 titres de cette collection tandis que les adultes chavirent pour Edmond de Léonard Chemineau et les ados pour Elena Ferrante (L’Âme prodigieuse). Côté disques, Soprano domine le classement devant les Beatles.

BONUS – Le badminton au lycée

Le Lycée Choiseul nous a ouvert les portes de sa section badminton et c’est à lire sur 37 degrés.