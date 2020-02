StorieTouraine, 01/02/20 – Hausse des tarifs de péages en Indre-et-Loire ; 12 et 14 ans de réclusion prononcés aux assises ; Le match raté des handballeuses de Chambray…

Et les rencontres sportives à suivre ce week-end.

La StorieTouraine vous offre un point quotidien sur l’actualité en Indre-et-Loire, mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce samedi :

Nouveaux tarifs aux péages…

Le 1er février c’est le moment où les sociétés d’autoroute revoient leurs prix. Ils augmentent en 2020, mais moins que d’autres années. C’est même la plus faible hausse depuis une décennie en Touraine : +0,85%. Ainsi, pour des trajets internes à l’Indre-et-Loire, on ne vous demandera souvent pas plus qu’en janvier (90 centimes pour la traversée de Tours mais +30 centimes pour Tours-Poitiers).

Verdict d’assises…

Vendredi, un homme de 22 ans qui a été surnommé « le prédateur du Quai Paul Bert » a écopé de 14 ans de prison devant la cour d’assises d’Indre-et-Loire. Fin 2016, il a terrorisé le quartier avec plusieurs agressions sur des femmes : il comparaissait ainsi pour tentative de viol ou vol avec violence. Le verdict est assorti d’une interdiction définitive de paraître sur le territoire français pour cet homme d’origine étrangère. Une décision qui va au-delà des réquisitions.

A noter qu’un autre procès a eu lieu en début de semaine : pour un viol commis sur une voisine à Saint-Avertin en juin 2017, un trentenaire a écopé de 12 ans de prison. L’homme avait également volé sa victime ce qui avait permis de l’attraper quand il avait voulu utiliser sa carte bancaire.

Le match imperdable…

On croyait Chambray en rémission avec un retour plus efficace après la trêve. Finalement les Conquérantes ont déçu ce vendredi soir contre Bourg-de-Péage à la Fontaine Blanche. Les handballeuses tourangelles ont été battues d’un point (21-22) alors qu’elles avaient par exemple 4 longueurs d’avance à la pause. Elles menaient encore de 3 buts à 13 minutes de la fin (20-17). Avec 4 victoires en 16 matchs, le CTHB reste avant-dernier de LFH.

Agenda sportif…

3 jours après sa défaite 3 sets 0 à Pérouse en Ligue des Champions, le Tours Volley Ball reprend le championnat avec un autre déplacement, à Ajaccio. L’objectif est de gagner pour rester au contact de Rennes qui a repris l’avantage au classement la semaine dernière.

En hockey, les Remparts de Tours jouent à domicile à la patinoire : ils affrontent l’équipe de Mont-Blanc à 20h30 dans le cadre du championnat de D1 et doivent gagner pour rester en bonne position pour les play-offs du championnat.

Les basketteurs de l’UTBM vont jouer à Boulogne, une équipe bien en forme depuis le début de la phase retour du championnat de Nationale 1. Un succès rendrait les hommes de Pierre Tavano encore plus puissants en vue de la deuxième phase du championnat. Il faut dire qu’ils sont actuellement 2e de leur poule. Boulogne 4e. Coup d’envoi à 20h.

Il y a par ailleurs du basket à Monconseil ce samedi soir avec un match fort : le CES Tours accueille Rennes, leader du championnat de N2. Ce sera à 20h. Entrée gratuite.

Et puis en roller hockey les Apaches de Tours se déplacent à Ris-Orangis à 18h30 (championnat de N1).

Et dimanche…

En tennis de table, les Jocondiennes affrontent Issy-les-Moulineaux en championnat de Pro dames (à 15h). A 15h30 dans sa salle Cissé, laS Tours accueillera Roanne en Pro B