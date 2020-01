[L’asso du moment] La communauté soudanaise de Tours crée une association

Et fait sa première soirée samedi 1er février.

Elle s’appelle tout simplement Communauté Soudanaise de Tours. Depuis quelques mois, une nouvelle association se donne pour objectif de rassembler les Soudanaise et les Soudanais qui vivent dans le département. A sa tête : Radwan Idris, un étudiant de 22 ans qui est arrivé en France depuis trois ans et en Indre-et-Loire depuis deux ans : « Je suis étudiant en sociologie et à la fin je souhaite faire un master en journalisme. J’avais commencé des études en ce sens au Soudan » explique-t-il.

Le jeune homme a quitté son pays en proie à d’importantes difficultés politiques. On se souvient d’ailleurs que plusieurs manifestations ont eu lieu à Tours récemment pour protester contre la situation sur place, notamment la répression de manifestations.

Selon Radwan Idris, la communauté soudanaise en Touraine « c’est environ 200-250 personnes, notamment des familles, des femmes avec leurs enfants », et ce sont en grande partie des réfugiés. « Notre association a notamment pour but de venir en aide aux demandeurs d’asile qui viennent d’arriver en France mais aussi de faire connaître notre culture soudanaise auprès de toute la population. On est là mais personne ne nous connait. Avec le bureau d’une douzaine de personnes nous souhaitons organiser des activités culturelles, favoriser les échanges franco-soudanais et on espère récolter des fonds pour monter un peu plus tard des activités comme des cours de français ou d’arabe ou des événements sportifs. »

Inquiet pour l’avenir dans son pays, Radwan Idris espère sensibiliser un maximum de personnes à la situation sur place. Et il aura l’occasion de le faire dès ce samedi premier février au cours de la première soirée de son association prévue de 16h30 à minuit à la salle Jacques Villeret des Fontaines (Rue de Saussure). Au programme : « On va présenter notre culture, les coutumes de mariage, montrer du théâtre, du sport, des photos du Soudan d’aujourd’hui ou d’avant. Il y aura également de la musique. »