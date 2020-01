Naive New Beaters, Alex Lutz, des jeux de société… Le programme idéal de votre week-end en Touraine

Mais aussi du hockey, Yves Jamait, des événements solidaires…

Chaque vendredi sur Info Tours on fait le point sur les événements phares du week-end à venir en Indre-et-Loire. Voici ce qui vous attend d’ici le 2 février. Et à tout moment, découvrez notre agenda Hop on sort ! sur lequel vous pouvez ajouter vos propres événements.

Allotropiques…

Le festival d’hiver proposé par l’ASSO revient pour sa 4e édition jusqu’à samedi 1er février. Un festival assumé comme mutant qui risque une nouvelle fois de surprendre au Temps Machine de Joué mais aussi dans d’autres lieux comme la patinoire jocondienne. A l’affiche notamment : Naive New Beaters ce vendredi. Toutes les infos dans notre article détaillé sur 37 degrés.

Spectacle d’Alex Lutz…

Alex Lutz est un pitre, certes, mais un pitre inspiré et animé d’une impérieuse envie de surprendre et de sublimer. Et il sera en spectacle ce vendredi 31 janvier à l’Espace Malraux de Joué-lès-Tours. C’est à 20h30.

Yves Jamait…

Comme toujours, Jamait chemine en frère avec ses contemporains, contemple le monde, médite sur la fuite du temps. Et, comme toujours, il aborde un nouveau territoire avec de nouveaux mots. A découvrir également sur la scène de Malraux, dimanche à 18h.

Match d’impro…

A Monts ce samedi 1er février. Douze comédiens talentueux, un musicien hors pair, deux coachs bienveillants, un arbitre impartial, deux assistants-arbitres et un maître de cérémonie vous emportent avec eux dans un tourbillon d'histoires. Ce sera à 20h30 Espace Jean Cocteau.

Festival de jeux…

Le temps d'une journée, le domaine de Cangé de Saint-AVertin va se transformer en paradis ludique. Les joueurs pourront échanger et partager avec les acteurs ludiques du département. Au programme : des tables de jeux, des jeux et des jouets pour les plus petits et des figurines pour les accros du médiéval fantastique. Une enquête ou un Escape Game ? Ce sera également possible. Entrée gratuite samedi de 10h à 18h.

Jeux de société (bis)…

La Maison des Jeux de Touraine fait sa brocante dimanche de 10h à 18h. Ce sera au 7 Espace Toulouse Lautrec à Tours. C'est l’occasion de venir chiner d'ancienne version, des jeux plus édités, de faire des cadeaux à prix occasion. Une fois encore, ce sont plusieurs centaines de jeux qui rempliront les étals. Thé, café et sucreries vous seront proposés sur place.

Actions solidaires…

Samedi en passant par la galerie d’Auchan Chambray vous pourrez acheter un bouquet de mimosas à 5€ et soutenir l’association Vaincre la Mucoviscidose. A Amboise, l’association Les Petits Loulous du Centre organise une collecte alimentaire pour ses « petits protégés ». Elle a besoin de croquettes, bacs à litière, paniers, couvertures ou fournitures médicales. Il sera également possible de s’engager en tant que famille d’accueil temporaire bénévole pour animaux.

Supermarché collaboratif…

Un projet en cours de création afin d’ouvrir d’ici 2021 Le Troglo, magasin d’un nouveau genre avec des produits choisis par ses clients, eux-mêmes acteurs de la vie du magasin car ils y travaillent tous quelques heures de temps en temps. Une réunion d’information est organisée ce vendredi à 19h à l’auberge de jeunesse de Tours, 84 Avenue de Grammont.

Sport…

Samedi soir à 20h30 les Remparts de Tours reçoivent Mont-Blanc à la patinoire. Et les basketteuses du CEST accueilleront Rennes à Monconseil : duel au sommet du championnat de Nationale 2 dès 20h.