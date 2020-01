TOURS : Le prix littéraire Maya - en faveur de la cause animale - dévoile sa sélection 2020

Il s'agit de sa seconde édition.

Les personnes qui ont participé à la Vegan Place 2019 de Tours s'en souviennent peut-être : cet événement qui défend de nouveaux modes de vie plus respectueux de l'environnement (comme une alimentation sans viande) se mobilise pour la cause animale. Parmi ses animations, il a accueilli le Prix Maya, un nouveau prix littéraire qui concerne exclusivement des ouvrages en lien avec la défense des animaux.

En 2020, la remise des récompenses de ce prix Maya se déroulera encore à Tours, toujours au mois de juin. La date est connue : ce sera le samedi 20.

Seuls les ouvrages de fiction peuvent prétendre à une sélection et on connait la liste des nommés depuis cette semaine. 4 personnalités font partie du jury qui les a sélectionnés : Isabelle Attard, docteure en archéozoologie et ancienne députée du Calvados ; Yolaine de la Bigne, journaliste radio et fondatrice de l’Université d’été de l’animal ; Audrey Jougla, philosophe et fondatrice de l’association Animal Testing ; Muriel Arnal, fondatrice de l’association One Voice.

Les ouvrages en lice :

Roman :

- Cadavre Exquis d’Agustina Bazterrica, Editions Flammarion.

- Dieu-Denis ou le divin poulet d’Alexis Legayer, Editions François Bourin.

- Le Vert et le rouge d’Armand Noël Chauvel, City Editions.

-Titan noir de Florence Aubry, Editions du Rouergue.

Bande dessinée :

-L’arche de Néo de Stéphane Betbeder et Paul Frichet, Editions Glénat.

-Amour, Gloire et Vegan de Clara cuadrado, Éditions Marabulles.

-La Tuerie de Laurent Galandon et Nicolas Otero, Editions Les Arènes.

-Insolente Veggie T.4 de Rosa B., Editions La Plage.

-On est pas du bétail de Jean Fred Cambianica et le Cil Vert, Editions Delcourt.

Littérature Jeunesse :

-Jefferson de Jean-Claude Mourlevat et Antoine Ronzon, Editions Gallimard jeunesse.

-Fritz d’Isy Ochoa, Editions du Rouergue.

-Le Renard Tokela de Pog et Marianne Alexandre, Des ronds dans l’O Éditions.

-Je peux te manger ? de Coline Pierré et Maëva Tur, Editions La plage.

-La révolte des animaux moches de Coline Pierré, Editions du Rouergue.