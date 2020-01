StorieTouraine, 30/01/20 – Le procès du « Prédateur de Paul Bert » aux Assises ; Des téléphones fixes pour les détenus à Tours ; Un casting à Loches…

Et la défaite du TVB en Italie pour la Ligue des Champions.

La StorieTouraine vous résume l’info en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi que l’on mettra à jour si nécessaire.

Procès d’assises…

Un homme de 22 ans comparait ce jeudi et ce vendredi devant les assises d’Indre-et-Loire pour une affaire de tentative de viol, vol avec violence et extorsion avec arme. Il s’agit de l’affaire dite du « Prédateur du Quai Paul Bert ». Le suspect est accusé d’avoir agressé plusieurs femmes sur les bords de Loire fin 2016, dont deux qui l’accusent d’agression sexuelle. Cet enchaînement de faits a déclenché une paranoïa dans le quartier à l’époque. Le verdict est attendu vendredi en fin de journée.

Le téléphone en prison…

Selon la NR, la maison d’arrêt de Tours va mettre en place des téléphones dans les cellules pour les détenus. Parmi les objectifs : lutter contre les trafics de téléphones portables fréquents dans cet établissement pénitentiaire où on compte deux fois plus de prisonniers que de places. Les détenus auront 6 numéros autorisés et ils paieront : 0,08 centimes d’€ la minute vers un fixe, 18 centimes pour un portable, ou moins en cas d’acquisition d’un forfait. De quoi éviter un éloignement avec leurs proches. Aujourd’hui pour téléphoner, les occupants de la prison du centre-ville doivent utiliser des cabines téléphoniques.

Nouvelle manifestation contre la réforme des retraites…

Des enseignants et étudiants se sont mobilisés ce jeudi matin à partir de 7h30 sur le campus de Grandmont à Tours. On comptait une centaine de personnes qui bloquaient la circulation au petit matin à la fois contre la réforme des retraites mais aussi contre les réformes du bac ou de l’enseignement supérieur. A la mi-journée, autre mobilisation aux Deux-Lions avec une opération Restaurant universitaire gratuit. Cela a duré une vingtaine de minutes.

Le coup de gueule des communistes à Tours…

Ils envisageaient de conclure un accord avec Emmanuel Denis pour les élections municipales mais c’est incertain car une seule place éligible leur est proposée sur la liste Pour Demain Tours 2020. Ils en demandaient deux. On vous explique la situation sur 37 degrés.

La défaite en Italie…

Le Tours Volley Ball a été battu 3-0 par Pérouse mercredi soir pour son 4e match de Ligue des Champions en Italie. Une défaite qui oblige le club à battre impérativement Varsovie dans deux semaines puis Lisbonne pour poursuivre son aventure européenne.

Tournage à Loches…

Un court-métrage va se tourner jusqu’au 9 février au centre Maurice-Aquillon de Loches, qui est un centre de loisirs pendant les vacances scolaires. Damien Salama de l’école de cinéma parisienne Femis s’y installe pour un projet de film autour d’un groupe de jeunes en formation pour entrer dans les forces de l’ordre. La production recherche des figurants, hommes et femmes de 16 à 35 ans ce week-end (1er et 2 février) ou le week-end des 8 et 9 février. Envoyez photo, âge et coordonnées si ça vous intéresse à ce mail : [email protected]