Soprano, The Beatles, Riad Sattouf, "Le Bureau des Légendes"... Le top des emprunts dans les bibliothèques de Tours

Max et Lili cartonne chez les enfants.

Le début de l'année c'est une période où on fait traditionnellement le bilan des 12 mois précédents. Nous avons donc voulu savoir ce qui fonctionnait le mieux dans les bibliothèques de la ville de Tours : quels étaient les livres, disques ou DVD les plus empruntés. Parmi les différents classements dévoilés ci-dessous, vous verrez à la fois des sorties récentes ou des artistes très médiatisés mais aussi des documents culturels plus confidentiels ou qui font partie du patrimoine "car les bibliothèques sont là pour répondre à l'actualité, mais aussi pour faire découvrir ou redécouvrir des artistes, écrivains, réalisateurs moins connus" souligne la ville.

Voici les emprunts les plus populaires pour les enfants :

1. Max et Lili de Dominique de Saint Mars / Serge Bloch

2. Max et Lili Dominique de Saint Mars / Serge Bloch

3. Max et Lili Dominique de Saint Mars / Serge Bloch

4. Max et Lili Dominique de Saint Mars / Serge Bloch

5. Max et Lili Dominique de Saint Mars / Serge Bloch

6. Fairy Tail Hiro Mashima

7. Max et Lili Dominique de Saint Mars / Serge Bloch

8. L'école d'Agathe CE1 Aurélie Grand

9. Max et Lili Dominique de Saint Mars / Serge Bloch

10. Max et Lili Dominique de Saint Mars / Serge Bloch

"Max et Lili rassemble tout ce qu'adorent les enfants, grands ou petits lecteurs : le format est petit, court, le dessin est plaisant. C'est une série, et les enfants adorent retrouver leurs personnages dans des aventures au long cours. Et surtout, c'est une série qui aborde de façon très claire et simple des problèmes de société concrets et actuels pour les enfants. Tout est traité sans tabou ni censure. Le 122è tome arrivera en février dans les rayons des librairies, et probablement dans l'année en bibliothèque !"

Aude Devilliers, directrice du réseau des bibliothèques de Tours

Le top des emprunts pour les ados et jeunes adultes au rayon livres :

1. L'amie prodigieuse, d'Elena Ferrante

2. Le ruban rouge, de Lucy Adlington

3. L'amie prodigieuse, d'Elena Ferrante

4. Keep hope, de Nathalie Bernard, Frédéric Portalet

5. Les colocs, de Sarah Morant

6. La fourmi rouge, Emilie Chazerand

7. The hate U give, d'Angie Thomas

8. It's about love, de Steven Camden

9. A la place du cœur, d'Arnaud Cathrine

10. Les Sorcières du Clan du Nord, d'Irena Brignull

Les livres préférés des adultes, tous genres confondus :

1. Edmond, de Léonard Chemineau

2. L'Arabe du futur, de Riad Satouf

3. L'ogre amoureux, de Nicolas Dumontheuil

4. La vraie vie, d'Adeline Dieudonné

5. Deux sœurs, de David Foenkinos

6. Frère d'âme, de David Diop

7. Les oubliés du dimanche, de Valérie Perrin

8. Moi en double, d'Audrey Lainé

9. Les oubliés du dimanche, de Valérie Perrin

10. Changer l'eau des fleurs, de Valérie Perrin

Les livres primés marchent-ils bien auprès des lecteurs ?

"On a du mal à répondre à la demande. Par contre, une fois que le temps a passé, et si l'auteur n'a pas réitéré des succès, ce sont des livres qui disparaissent doucement de nos statistiques. Cela nous pose la question de répondre à une demande très conjecturelle, et de panacher, équilibrer, avec des livres que nous aimons et que nous avons envie de porter pendant de longues années !"

Aude Devilliers

Le top disques :

1. Phoenix, de Soprano

2. Revolver, des Beatles

3. In the blue light, de Paul Simon

4. Sainte-Victoire, de Clara Luciani

5. Tara, de Lonny Montem

6. Physical graffiti, de Led Zeppelin

7. Les sources, de Vanessa Paradis

8. In the rainbow rain, d'Okkervil River

9. En amont, d'Alain Bashung

10. Flip, de Lomepal

"Les Beatles sont indémodables, leurs CD sortent toujours. Ils ont fait l'histoire du rock, suivi (anticipé ?) un mouvement sociétal, et dès qu'il y a une actualité de Paul McCartney (4 concerts en France en 2020 annoncés dès 2019) ou des reprises par des groupes plus actuels ou dans des shows télés, les emprunts augmentent."

Aude Devilliers, à propos de la 2e place des Beatles

Le top DVD :

1. Ant-Man et la guêpe, de Peyton Reed

2. Berlin 56. Saison 1, de Sven Bohse

3. La forme de l'eau, de Guillermo del Toro

4. Les hauts de Hurlevent, d'Andrea Arnold

5. Ant-Man, de Peyton Reed

6. Free State of Jones, de Gary Ross

7. Le capital, de Costa-Gavras

8. Le bureau des légendes. Saison 2, d'Eric Rochant

9. Downton Abbey. Saison 1, de Julian Fellowes

10. Tamara, d'Alexandre Castagnetti

Les films primés fonctionnent-ils bien auprès des inscrits ?

"Au moment des remises de prix, gros mouvements d'emprunts (même si les DVD sortent avec un délai dans le temps). Il faut ajouter que l'actualité de la cinémathèque de Tours, concernant les films patrimoniaux, fait aussi un effet levier sur nos DVD plus anciens, confidentiels, patrimoniaux. La médiation des professionnels des bibliothèques et du cinéma permet de mettre un gros coup d'éclairage sur des titres qui passeraient inaperçus dans les bacs !"

Aude Devilliers

En 2019 nous la bibliothèque de Tours comptait 15 603 personnes inscrites ou qui ont renouvelé leur abonnement : 59% d'adultes, 30 % d'enfants, et 7,5% d'ados (les 14-18 ans). "Les personnes inscrites à la bibliothèque viennent pour 3 grandes raisons : coller à une actualité (un sujet de société, un prix, l'interview d'un artiste à la télé...) / la découverte au fil de l'eau ou guidé par les bibliothécaires / les habitudes : un lecteur qui se passionne pour un genre ou un sujet peut l'épuiser sans lien avec l'actu et fait vivre ainsi des documents qui ne conviendront pas à d'autres" conclut Aude Devilliers.