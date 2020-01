[Municipales] Inscription sur les listes électorales : il est grand temps de vous en préoccuper

La date limite c’est le 7 février.

On vite cette année : dimanche 15 mars premier tour des élections municipales dans toutes les communes d’Indre-et-Loire, et 2e tour si nécessaire une semaine plus tard le dimanche 22 mars. Les listes seront validées par la préfecture dans le courant du mois de février mais il y a une autre étape qui vous concerne avant : l’inscription sur les listes électorales. Sans elle, pas question de voter.

A la différence des autres scrutins, la date limite d’inscription n’est plus fixée au 31 décembre. En vigueur pour la première fois en 2019 à l’occasion des élections européennes, cette mesure est reconduite avant les municipales 2020. Vous avez donc jusqu’au 7 février pour effectuer cette démarche et il y a plusieurs façons de vous en occuper :

En allant à la mairie

En gérant tout via Internet sur le site service-public.fr

On rappelle que pour voter aux élections locales il faut être de citoyenneté française ou d’un autre pays de l’Union Européenne. Et bien sûr avoir au moins 18 ans.

A partir de cette semaine, la préfecture d’Indre-et-Loire mène une action pour vous aider à vérifier que vous êtes sur une liste électorale mais surtout sur celle de la commune dans laquelle vous habitez ce qui est particulièrement important pour élire les maires. On rappelle donc que lors d’un déménagement, le changement ne se fait pas automatiquement : vous devez vous-même signifier à la mairie que vous avez rejoint son territoire.

Pour en savoir plus sur le sujet, plusieurs rendez-vous dans le département :