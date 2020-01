[En forme !] Des cours de sport gratuits pour tous niveaux : le FreeFit Concept fête ses 4 ans à Tours

Avec des entraînements plusieurs fois par semaine.

On peut les croiser au Lac de la Bergeonnerie, dans le secteur de la Place de Strasbourg ou encore sur les bords de Loire. Plusieurs soirs par semaine, des dizaines de personnes se réunissent pour des cours de sport mixant cardio et renforcement musculaire. Une activité 100% gratuite, encadrée par une dizaine de coachs bénévoles qui se relaient tout au long de l’année, même l’été. L’initiative a débuté en 2016 et se poursuit en toute saison. Rencontre avec l’un des animateurs tourangeaux : Fred.

Le FreeFitp Concept, comment ça marche ?

Nous organisons des FitChallenge les lundis et mercredis de 20h à 21h30 pour faire du cardio et du renforcement musculaire en musique. Et puis des BootCamp où l’on fait la même chose mais en itinérance, c’est-à-dire qu’on ajoute le running au programme. Nous faisons tout ça en extérieur en utilisant le mobilier urbain. Nous avons un pôle sur Tours Centre, un sur Tours Sud et le mercredi nous allons à Tours Nord : en extérieur l’été et là cet hiver nous avons créé un partenariat avec les Compagnons du Devoir pour avoir une salle.

Qui donne les cours ?

Il y a trois coachs pour le pôle BootCamp, 6 pour le FitChallenge. Tous bénévoles, passionnés. Notre priorité c’est la convivialité, l’esprit d’équipe, le partage et le dépassement de soi.

Comment ça se passe pour les débutants ?

A chaque début de séance on leur explique comment ça fonctionne. On commence toujours par de l’échauffement – statique et dynamique – puis en fin de séance on termine avec un retour au calme. Il y a toujours plusieurs coachs présents, on se partage les créneaux, ce qui nous permet de surveiller les postures ce qui aide pour avoir une bonne cohésion d’équipe. A force les participants se connaissent et on se retrouve avec des gens de tous milieux professionnels ou sportifs (certains font du basket, du tennis, d’autres aucun sport). Au bout d’un mois d’assiduité on commence à voir l’évolution, les progrès sur le gainage, les pompes… Il y en a qui ont toujours des craintes quand ils voient les exercices pour la première fois mais avec l’accompagnement des coachs on est surtout dans le plaisir et on les aide à avancer progressivement.

Pour les cours en plein air, comment on lutte contre le froid en ce moment ?

On a toujours des craintes mais avec un bon échauffement c’est bon !

Toutes les infos et les inscriptions pour les sorties via la page Facebook FreeFit Concept Tours.