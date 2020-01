Réforme des retraites : manifestation à Tours mercredi 29 janvier et trafic SNCF perturbé

Les avocats poursuivent également leur mouvement.

On se dirige tranquillement vers la fin de la 8e semaine consécutive d'action contre la réforme des retraites en France et en Indre-et-Loire.

Ce lundi 27 janvier, les avocats du barreau de Tours ont annoncé la reconduction de leur mouvement pour la 4e semaine consécutive ce qui entraîne désormais des reports de procès jusqu’en 2021 faute de défenseurs aux audiences.Les robes noires ont annoncé qu'elles enverraient une délégation à Paris le lundi 3 février pour uen manifestation nationale des professions libérales opposées aux changements envisagés par l'exécutif pour leur retraite.

Avant cela, les actions continuent en Touraine. Ce mardi, un rassemblement contre le projet du gouvernement a réuni une centaine de personnes devant la centrale nucléaire de Chinon au moment où la direction présentait son bilan annuel. La prochaine grande manifestation départementale débutera ce mercredi 29 à 14h Place de la Préfecture à Tours. Le défilé fera ensuite le tour du centre-ville via Jean Jaurès, la Rue Nationale ou les Halles. Naturellement il faut s'attendre à des difficultés de circulation mais à part ça le réseau bus-tram Fil Bleu circulera normalement.

Ce ne sera pas le cas à la SNCF où les cheminots sont de nouveau appelés à cesser le travail. Cela dit la mobilisation restera limitée avec 85% des TER Rémi en circulation selon la direction. En Touraine seules les lignes Tours-Paris Austerlitz, Tours-Blois-Orléans et Tours-Poitiers s'annoncent perturbées. Service TGV et Intercités quasi normal. Les horaires sont disponibles sur les sites et applications de la SNCF.