StorieTouraine, 28/01/20 – Accident mortel sur l’A10 lundi soir ; Des tags sur les locaux de la CFDT37 ; Omar Sy et Bérénice Béjo à Tours…

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce mardi :

Accident mortel…

Un homme de 57 ans est mort sur l’A10 lundi soir, fauché par un camion. A priori il a sauté d’un pont depuis l’Avenue de la République et il s’agit sûrement d’une tentative de suicide. La victime aurait d’abord rebondi sur un poids lourd avant de chuter et d’être percuté par le 2e véhicule. Une enquête est ouverte.

Procès d’assises…

Pendant deux jours, la cour d’assises d’Indre-et-Loire juge un trentenaire accusé de viol sur sa voisine en 2017 à Saint-Avertin. Il comparait également pour vols aggravés et escroquerie envers cette victime d’une trentaine d’années. La jeune femme dit l’avoir surpris dans son appartement alors qu’elle rentrait d’une soirée. Il l’a forcée à avoir une relation sexuelle après l’avoir ligotée et bâillonnée. Il est également reparti avec plusieurs objets et sa carte bancaire. Peine encourue par l’accusé : 20 ans de prison. Verdict attendu ce mercredi.

Des tags sur les locaux d’un syndicat…

La CFDT d’Indre-et-Loire s’offusque après avoir découvert des tags sur ses locaux Place Jean Jaurès et Rue Blaise Pascal. On ne sait pas pourquoi le syndicat a été visé ni par qui. Néanmoins, c’est l’un des seuls qui est favorable au système de retraites à points proposé par le gouvernent même s’il a lui aussi défilé contre la réforme en dénonçant le principe d’un âge pivot à 64 ans. Sur ses murs ont été inscrits les mots GJ (pour Gilets Jaunes ?) et anticapitaliste. La direction estime que le nettoyage coûtera entre 1 000 et 1 500€.

Impôts sur le revenu…

L’administration fiscale met à jour les taux de prélèvement à la source sur les fiches de paie de janvier qui arrivent en ce moment. En Indre-et-Loire, 93% des foyers fiscaux devraient bénéficier d’une ristourne qui serait en moyenne de 307€ par an. La mesure avait été promise par Emmanuel Macron après la crise des Gilets Jaunes. Au total 159 000 foyers du département sont concernés. Rappelons qu’en Touraine, près de la moitié des foyers ne paient aucun impôt sur le revenu.

Omary Sy et Bérénice Béjo à Tours…

Mais aussi Michel Hazanavicius pour présenter le film Le Prince oublié en avant-première ce mardi à 18h45 au Ciné Loire de Tours Nord, 20h au CGR des Deux-Lions et entre les deux à 19h30 au CGR Centre.