[#MIAM] Guide Michelin 2020 : la Touraine garde ses 4 étoiles

Il a beau être de plus en plus critiqué, chaque année le Guide Michelin crée l’événement quand il publie la liste des restaurants avec 1, 2 ou 3 étoiles. Pour l’édition 2020, on a beaucoup parlé du retrait de la 3e étoile du restaurant iconique de Paul Bocuse près de Lyon mais nous ce qui nous intéresse c’est le bilan des établissements de la région Centre-Val de Loire, et en partie de la Touraine.

Depuis plusieurs années, on entend souvent dire que le célèbre guide rouge boude l’Indre-et-Loire. Le nombre de tables étoilées s’est considérablement réduit et aucun restaurant n’a plus d’un macaron. Comme pour 2019, 4 établissements se voient distingués :

L’Evidence à Montbazon

Le Château de Pray à Amboise

La Promenade au Petit-Pressigny

Les Hautes Roches à Rochecorbon

Pas d’étoile retirée donc (ça avait été le cas l’an dernier pour un établissement de Chenonceaux) et pas de nouvel entrant. A l’échelle de la région, on compte 1 étoilé en Eure-et-Loir, 1 dans l’Indre, 5 dans le Loir-et-Cher dont deux restaurants à 2 étoiles, 4 étoilés dans le Loiret, 0 dans le Cher puisque Le Cercle de Bourges a fermé. De son côté Le Lion d’Or de Romorantin a récupéré le macaron perdu en 2019.

Photo : L'Evidence