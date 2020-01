StorieTouraine, 27/01/20 – Forte baisse du chômage en Indre-et-Loire ; Vaste opération de chasse à Chambray ; Le Tours FC ramène un nul de Châteauroux…

Et la défaite des handballeuses de Chambray à Toulon.

La StorieTouraine est un résumé quotidien de l’actualité en Indre-et-Loire mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce lundi :

Chiffres du chômage…

Pôle Emploi a publié le dernier bilan de l’emploi en Touraine et dans la région. D’octobre à décembre, le nombre de demandeurs d’emploi sans aucune activité a baissé de 2,2% en Indre-et-Loire et 3% en Centre-Val de Loire. Dans notre département ça représente 640 personnes qui ont retrouvé un poste au moins à temps partiel. D’ailleurs, le nombre de demandeurs d’emploi de catégories A, B et C incluant les personnes qui ont des petits jobs se contracte de 2,6% sur un trimestre et de 2,7% sur un an.

Cette baisse du chômage touche principalement les femmes (-2,9% sur 3 mois et 3,3% sur un an pour les personnes sans aucun poste). Les séniors sont moins concernés.

Réforme des retraites…

La prochaine journée d’action est programmée mercredi. On n’a pas encore le détail des actions mais on sait que le trafic sera normal sur le réseau Fil Bleu.

La performance du week-end…

140 chasseurs étaient mobilisés au bord du périphérique de Tours ce dimanche dans le but de tuer un maximum de sangliers parce que l’animal est très présent à proximité de la rocade sur la commune de Chambray. De quoi faire craindre des accidents. Bilan de l’opération : une circulation réduite à 50km/h sur une seule voie une grande partie de la journée et… deux bêtes tuées.

Bilan de la Croix Rouge 37…

Les bénévoles se sont mobilisés pendant 8 242 heures l’an dernier lors d’actions de secourisme, notamment lors du déploiement du Plan Grand Froid du 21 janvier au 4 février ou pendant les épisodes de canicule en été. Près de 1 100 personnes ont été prises en charge sur les postes de secours avec par exemple 220 malaises. Par ailleurs, 678 personnes ont été initiées aux formées aux premiers secours

Handball…

A égalité à la mi-temps, Chambray a finalement été battu par Toulon dimanche après-midi. Le score : 29-23 dans ce match rejoué parce que la première rencontre s’était achevée sur une action litigieuse. La défaite ne fait pas les affaires des Conquérantes désormais avant-dernières du championnat de LFH.

Foot…

Le leader a eu chaud mais Tours repart finalement de Châteauroux avec le point du match nul. Ce dimanche, le TFC et la réserve de l’équipe pro de l’Indre se sont neutralisées 2-2. Les Tourangeaux restent donc nettement en tête de leur poule de National 3.

Rugby…

Le point sur le championnat de Fédérale 3 : Tours a battu St Nazaire 33-15 ce dimanche à Tonnelé. Autre performance : celle de Chinon qui s’offre de justesse le leader La Baule 26-25.