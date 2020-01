Fini le froid : jusqu’à 15° cette semaine en Indre-et-Loire

De la pluie, aussi.

Chaque dimanche sur Info Tours on fait un point sur la météo de la semaine dans le département… Et voici le programme à partir du 27 janvier.

Lundi : une perturbation traversera la région pour ce premier jour de semaine avec des pluies qui s’annoncent nombreuses et assez fortes. Le temps sera par ailleurs venteux avec des rafales pouvant atteindre 60km/h dans le Chinonais et 50 ou 55km/h ailleurs dans le département. Le matin il fera plutôt doux avec 8° à Mettray et Avoine mais pas plus de 10 l’après-midi à Nazelles-Négron et Veigné.

Mardi : le temps sera moins humide que la veille mais quelques averses sont encore annoncées. En fait le ciel sera variable avec nuages et éclaircies, un minimum de 5° à Montlouis-sur-Loire et Château-la-Vallière, jusqu’à 10° à Tours et Beaulieu-lès-Loches.

Mercredi : une journée sans eau. Le ciel alternera entre passages nuageux et périodes ensoleillées. Il fera frais le matin (4° à Chisseaux) mais doux l’après-midi (12° à Joué-lès-Tours et à Langeais).

Jeudi : malgré quelques éclaircies le temps sera très perturbé avec de bons grains… Sous la pluie, le thermomètre devrait encore grimper pour atteindre 14° à Saint-Cyr-sur-Loire et La-Croix-en-Touraine.

Vendredi : pluie possible sur l’ouest du département, grisaille sans eau ailleurs. Pour l’instant pas de soleil au programme, 14° à Chinon et La-Ville-aux-Dames.

Et le week-end ? Temps calme et plutôt ensoleillé samedi, avec quelques averses dimanche. 15° maximum l’après-midi, 8-9 le matin.