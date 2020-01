StorieTouraine, 25/01/20 – 73g de cocaïne saisis à Tours ; Un fourgon d’autoroute heurté sur l’A10 ; Le défi de Tours face au Havre en basket…

Et une étude sur le prix des auto-écoles.

La StorieTouraine vous résume l’info au quotidien en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi, et on la mettra à jour si nécessaire.

Trafic de drogue…

La police tourangelle annonce l’arrestation de trois personnes après plusieurs semaines d’enquête pour un trafic de drogue. 73g de cocaïne, un fusil semi-automatique et 1 710€ en liquide ont été saisis. Les suspects ont entre 21 et 28 ans. Apparemment leur affaire était en place depuis 18 mois. Treize de leurs clients ont été interrogés.

Accident sur l’A10…

Un véhicule de patrouille de Vinci Autoroutes a été percuté entre Châtellerault et Tours ce vendredi après-midi, quelques jours après un accident similaire sur l’A28 entre Le Mans et Tours. Le concessionnaire appelle à la prudence pour ne pas exposer ses salariés. Depuis le 1er janvier, il recense 8 collisions similaires en France.

Le prix du permis…

Selon une enquête de la CLCV menée dans toute la France et dans une vingtaine d’auto-écoles d’Indre-et-Loire il faut compter entre 769 et 1 485€ pour un forfait de 20h de cours de conduite lorsque l’on passe son permis. Pratiquement une grille tarifaire qui va du simple au double. L’association de consommateurs se demande quelles peuvent être les différences de prestations avec de tels écarts de prix. Elle constate aussi que des auto-écoles n’affichent pas leurs tarifs alors que la loi oblige à le faire. Depuis peu, la législation réclame aussi plus de transparence, par exemple sur les frais de dossier.

Les Remparts toujours dans la course…

La course aux play-offs avec l’espoir de terminer dans le top 4 du championnat pour bien se placer en vue du tournoi de fin de saison. Pour ça il faut enchaîner les victoires et le défi du jour c’est un match à domicile contre Dunkerque. Coup d’envoi à 19h.

Une montagne face à l’UTBM…

Avec des succès enchaînés à la pelle ces dernières semaines, les basketteurs de Tours sont plutôt en confiance et son progressivement remontés à la 3e place du classement de Nationale 1. Mais là ils affrontent Le Havre, splide 2e. Coup d’envoi à 20h à Monconseil.

Choc en volley…

2e gros match à enjeu en une semaine salle Grenon. 7 jours après avoir battu Rennes, 4 jours après avoir dominé Nice et pris la place de leader, le TVB reçoit Chaumont, un autre poids lourd du volley français. Ça commence à 19h30.