StorieMunicipales, J-50 – La députée Auconie soutient le maire de Saint-Avertin ; Le député de Tours pas candidat ; Le maire de Luynes veut un 3e mandat…

Les derniers échos de la campagne.

Plus que 7 semaines avant le 1er tour des élections municipales en Indre-et-Loire. Régulièrement sur Info Tours nous faisons le point sur les échos de la campagne. Voici ce qu’on a à vous dire ce samedi 25 janvier…

Un soutien pour le maire de Saint-Avertin…

Laurent Raymonde pourra compter sur Sophie Auconie pour tenter de se faire réélire à la tête de la commune. Il s’agit d’un changement de cap pour la députée UDI qui avait plutôt soutenu l’ancien maire Alain Guillemin lors de l’élection municipale partielle organisée dans la ville fin 2018 à la suite de l’implosion du conseil municipal. A cette période il paraissait même envisageable que l’élue souhaite se présenter en tant que tête de liste pour devenir maire en 2020. A noter que depuis 2014, Sophie Auconie est conseillère municipale de Tours et conseillère métropolitaine.

Philippe Chalumeau pas candidat…

Le député LREM de Tours soutient la candidature de Benoist Pierre investit par le parti présidentiel pour ce scrutin mais il ne figurera pas sur sa liste. Cette hypothèse avait pourtant été envisagée mais l’élu préfère se consacrer « pleinement » à l’Assemblée Nationale jusqu’à la fin de son mandat. Son collègue de la circonscription d’Amboise Daniel Labaronne fait le même choix mais pas Fabienne Colboc. La députée LREM du Chinonais sera tête de liste à Chinon et quittera l’hémicycle en cas de victoire.

Christophe Galland candidat à Amboise…

Il a officiellement déclaré sa candidature cette semaine via une lettre : « Dans la continuité de mon engagement en 2014, lors du précédent scrutin municipal, j’ai décidé de conduire une liste entouré de femmes et d’hommes passionnés par la vie de notre ville et qui souhaitent donner Un Nouvel Élan pour Amboise ! J’ai donc constitué une liste sans étiquette, au-delà des clivages et des querelles politiques locales. (…) Nous ferons d’Amboise un pôle majeur entre Tours et Blois afin d’enrayer la forte décroissance démographique de notre ville et de notre territoire. »

Ballan-Miré…

Le groupe Unis pour Ballan-Miré présentera sa liste ce mercredi 29 janvier à 20h à la salle des Charmilles du complexe de La Haye.

Luynes…

Le maire de Luynes Bertrand Ritouret officialise sa candidature pour un nouveau mandat dans une lettre : « La conviction d’avoir rempli au mieux ma mission au service des Luynois et de Luynes (…) me conduit à être de nouveau candidat aux élections municipales en mars prochain. Je vous présenterai prochainement la liste que j’aurai le privilège de conduire. Elle est formée de deux tiers de sortants qui ont une solide expérience du fonctionnement de la commune et d’un tiers de nouveaux colistiers, déjà impliqués dans la vie de notre ville sous diverses formes, associatives ou professionnelles. »

Bertrand Ritouret avait été élu au 1er tour en 2014. L’avocat a 58 ans et son 1er mandat remonte à 2008. Dans son bilan il met en avant la création d’une salle de spectacle, de la médiathèque, du centre aquatique Les Thermes, d’une station d’épuration nouvelle génération ou l’organisation de travaux d’isolation des bâtiments communaux.

Une info à nous transmettre à propos de la campagne ? Ecrivez-nous ! [email protected]