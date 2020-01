StorieTouraine, 24/01/20 – 3 lignes SNCF perturbées ce week-end ; Plainte pour violences au commissariat de Tours ; Une internationale française au CTHB…

Et le projet de stopper deux réacteurs nucléaires à Chinon.

La StorieTouraine vous fait un résumé quotidien de l’info en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce vendredi :

Grève SNCF…

Ce samedi, certains trains seront supprimés sur les axes Tours-Le Mans, Tours-Paris Austerlitz, Tours-Saumur et Tours-Poitiers. Les horaires sur les sites et applications de la SNCF. Trafic normal pour les autres lignes.

Des réacteurs nucléaires à l’arrêt…

D’ici 2035 l’Etat se donne pour objectif de fermer 14 réacteurs nucléaires sur 58 dans tout le pays. Dans la liste, on en trouve 2 à la centrale d’Avoine-Chinon en Touraine mais aussi deux au sein de celle de Dampierre, près de Gien dans la Loiret. Une échéance est envisagée : un arrêt de production en 2033. En sachant ensuite qu’il faudra démanteler les installations, ce qui prendre de très longues années. La CGT craint de nombreuses suppressions de postes. A voir comment entreprises et pouvoirs publics envisagent une évolution du secteur de l’emploi sur cette zone à long terme.

Plainte pour violences policières…

TV Tours et la NR relaient la plainte d’une Jocondienne qui estime avoir été violentée par une femme officier de police au commissariat à la mi-janvier alors qu’elle accompagnait sa sœur qui devait être entendue dans le cadre d’une affaire pénale. La scène de violences en question se serait déroulée notamment dans l’escalier principal de l’hôtel de police de la Rue Marceau de Tours, sous l’œil de caméras de surveillance. La police des polices a ouvert une enquête. De son côté la fonctionnaire a déposé plainte pour outrage, estimant avoir été insultée.

Mobilisation aux Tanneurs, suite…

Occupée pendant 9 jours par des étudiants opposés – notamment – à la réforme des retraites, la fac a été évacuée mercredi. Depuis elle est cadenassée. 155 universitaires ont envoyé une lettre au président de l’Université de Tours Philippe Vendrix pour dénoncer cette politique, et le coût sécuritaire de la mesure. Ils ont fait d’autres demandes et ont en partie obtenu gain de cause. Ainsi, pour permettre aux étudiant.e.s de participer aux manifestations si elles et ils le souhaitent, leurs absences ne porteront pas à conséquence ce vendredi 24 janvier, et vendredi 31 janvier. La fac organisera un débat sur la réforme le 30 janvier et un conseil d’administration se tiendra le 10 février.

Par ailleurs ce vendredi matin, une cinquantaine d’enseignants-chercheurs se sont allongés devant les Tanneurs pour dénoncer cette fois la réforme de l’enseignement supérieur qui leur fait craindre plus de précarité au sein des universités.

2 nouvelles maisons France Services…

Les Maisons de Services au Public de Château-Renault et Richelieu vont obtenir ce label dès le 1er février en plus de Ste-Maure-de-Touraine, Descartes, Joué-lès-Tours et Montlouis. Il s’agit de lieux où vous pouvez retrouver toutes les informations sur les différents services publics pour vos démarches (impôts, allocations, logement…)

Loi sur la PMA pour toutes…

Elle a été examinée cette semaine au Sénat et le moins que l’on puisse dire c’est que les trois sénateurs d’Indre-et-Loire n’y sont pas favorables. Serge Babary (Les Républicains) a voté contre tout comme l’UDI Pierre Louault. Isabelle Raimond-Pavéro (LR) s’est abstenue. Au total, 10 sénateurs du Centre-Val de Loire se sont opposés à l’ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, 3 se sont abstenus et 2 ont voté pour. On notera que c’est l’Assemblée Nationale – largement favorable à cette évolution sociétale – qui aura le dernier mot sur le sujet. Il faudra ensuite attendre un décret d’application du président de la République pour une entrée en vigueur réelle.

Subventions pour l’Indre-et-Loire…

Lors de sa dernière commission permanente, la région Centre-Val de Loire a accordé 23 millions de crédits pour des projets tourangeaux. Quelques exemples :

65 300€ pour l’aménagement de la zone dite des Îles Noires à La Riche

162 000€ pour construire l’accueil périscolaire de l’école des Deux-Lions à Tours (déjà en fonction)

982 000€ pour la construction de la crèche Leccia à Tours (déjà terminée)

555 000€ pour les deux nouveaux gymnases de Joué-lès-Tours (déjà en service)

252 000€ pour rénover une centaine de logements à Tours

39 000€ pour soutenir 13 créations d’emplois en CDI chez Actimesure à Parçay-Meslay

10 000€ pour des aides individuelles à 12 athlètes du département

Une recrue de choix pour les handballeuses de Chambray…

L'internationale française Jannéla Blonbou s'est engagée avec le CTHB - Chambray Touraine Handball pour une durée de 2 ans à partir de la saison prochaine. A 21 ans, elle a à son palmarès un titre de championne d’Europe avec l’équipe U19 en 2017 et un titre de championne du monde avec les Bleues en 2018.