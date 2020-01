Encore près de 4000 personnes contre la réforme des retraites à Tours

La manifestation s’est tenue ce vendredi après-midi.

Alors que le texte de réforme des retraites était présenté ce vendredi 24 janvier au Conseil des Ministres, les syndicats opposés à la réforme appelaient à une nouvelle mobilisation massive dans toute la France.

La veille au soir, ils étaient 1500 dans les rues de Tours à défiler aux flambeaux, ce vendredi ils étaient encore 4000 selon la CGT et 3500 selon la Police à descendre dans la rue. Un chiffre qui reste conséquent après un mois et demi de mobilisation. Dans le cortège on retrouvait la CGT et FO en tête. La FSU, premier syndicat de l’Education Nationale, ainsi que les avocats du Barreau de Tours étaient aussi bien mobilisés, tout comme le monde de la culture. Ces trois derniers regroupements rivalisant même d’originalité musicale, au sein d’un cortège bon enfant et au sein duquel les manifestants affichaient toujours une forte détermination à faire plier le gouvernement.

Du côté de ce dernier, la présentation du projet de réforme effectué, place désormais à un temps de discussion avec les syndicats le 30 janvier prochain sur les questions de financements de la réforme, avant que celle-ci ne soit mise en débat à l’Assemblée Nationale puis au Sénat. Le temps pour les syndicats de maintenir la pression. C’est en tout cas leur objectif.