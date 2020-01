Les Innocents, des oiseaux et du patinage artistique : les bons plans du week-end en Indre-et-Loire

Également un festival musical à Ballan-Miré.

Chaque vendredi sur Info Tours on fait le point sur les événements marquants du week-end. On vous a déjà parlé :

Notez que plusieurs établissements scolaires organisent des portes ouvertes (lycée agricole de Fondettes, école de soins de CHU de Tours, école de commerce ESG, Institution Saint-Grégoire). Et voici ce qu’il se passe d’autre :

Compter les oiseaux…

La Ligue de Protection des Oiseaux d’Indre-et-Loire organise une opération de comptage des oiseaux du département samedi et dimanche. Cela vous prendra 1h assure l’association et c’est la 8e édition de cette manifestation. « Les années précédentes, la mésange charbonnière, le rougegorge familier et la mésange bleue étaient les espèces observées dans le plus grand nombre de jardins » explique-t-elle.

Comment participer ? Choisir un créneau d’une heure, idéalement en fin de matinée ou en début d’après-midi. Sans jardin, un parc public peut également servir de lieu d’observation. Compter et noter durant 1 heure tous les oiseaux qui visitent le jardin. Transmettre les données sur le site de l’Observatoire des oiseaux des jardins : www.oiseauxdesjardins.fr

Festival Ballan Chante…

3e édition de cet événement consacré à la langue française. 3 concerts en une soirée samedi dès 20h avec à l’affiche : Archimède, Lucien Chéenne et Mathis Poulin. Ce sera à La Parenthèse.

Les Innocents…

Ils se produisent à Joué-lès-Tours samedi soir et présenteront leur album 6 ½ à l’Espace Malraux à 20h30

Sport…

Une semaine après son impressionnante victoire contre Rennes, le Tours Volley Ball reçoit Chaumont samedi à 19h30 dans le cadre du championnat de Ligue A.

En basket, Tours accueille Le Havre à 20h à Monconseil le même soir cette fois pour le compte du championnat de Nationale 1. Match à enjeu : les Tourangeaux sont 3e et les Normands 2e.

Plus tôt à 17h30 en foot américain les Pionniers recevront les Léopards à la Chambrerie et l’entrée sera gratuite.

Pour les fans de foot…

Pierre Ménès viendra dédicacer son dernier livre à Cultura Chambray samedi à 15h. Il s’agit d’un Dictionnaire engagé du football.

De l’aïkido à Joué-lès-Tours…

Il s'agit d'un stage de pratique, sous la direction de Nebi Vural, fondateur et directeur technique de l’organisation internationale Eurasia Aikido. Comme chaque année, cet expert pratiquant son art depuis plus de quarante ans, est accueilli pour un stage intensif de deux jours par l’école Dokan Aikido et son enseignant Sébastien Dourthe au Dojo Léo Lagrange de Joué-lès-Tours.

2020 marque les vingt ans d’Eurasia Aikido et le 10ème stage international de Dokan Aikido... Le club Jocondien reçoit plus de 70 participants dont une trentaine de pratiquants étrangers venant notamment de Turquie, Tunisie, Angleterre et Portugal. Horaires de pratique : le samedi de 10h à 12h, et de 16h à 18h00, le dimanche de 10h à 16h.

Patinage artistique…

Le Club Multi-Patinage de Tours accueille le Tournoi Fédéral de Patinage, compétition de patinage artistique de niveau national 3. Ce tournoi regroupe les catégories poussins, minimes, juniors et seniors sur 2 jours de compétition. Ouverture des portes dès 7h30 samedi et dimanche, nocturne jusqu’à 22h samedi. Entrée libre pour assister aux compétitions.