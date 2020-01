StorieTouraine, 23/01/20 – Dégradation de la qualité de l’air dans le 37 ; Accident avec le tram au Beffroi ; Tours mal notée pour sa gestion financière…

Et un rappel si vous prenez l’A85 entre Bourgueil et Langeais.

La StorieTouraine est un résumé de l'actualité en Indre-et-Loire mis à jour si nécessaire. Voici l'édition de ce jeudi :

Alerte pollution…

L’association Lig’Air qui mesure la qualité de l’air en Centre-Val de Loire annonce que l’on respire un air de qualité médiocre ce jeudi sur les deux tiers nord de la Touraine. Pour demain vendredi la situation ne se dégradera pas mais la zone concernée devrait s’étendre. Seul l’extrême sud et l’extrême ouest de l’Indre-et-Loire bénéficieront encore d’un air de qualité correcte (indice 5/10, 6 ou 7 sur le reste de la région). Les choses devraient s’arranger pour la journée de samedi.

Rappel…

En raison de travaux l’A85 sera fermée dans les deux sens ce jeudi soir dès 20h entre Bourgueil et Langeais. Réouverture prévue ce vendredi à 7h.

Accident avec le tram…

Ce jeudi matin vers 8h15 une rame du tram de Tours a percuté un piéton au niveau de la station Beffroi. La victime a été légèrement blessée et le trafic perturbé pendant 30 minutes avant de reprendre.

A coups de chaise…

Ce jeudi à 3h55 du matin une patrouille de la police municipale de Tours qui effectuait une surveillance sur le secteur de la Place de la Victoire a repéré un homme qui dégradait 4 véhicules stationnés place de l'Abbé Payon et ce à coups de chaise. Il a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat central.

Réforme des retraites…

50e jour de mobilisation ce jeudi. En attendant une nouvelle journée d’action interprofessionnelle pour ce vendredi 24 janvier, jour de présentation du texte en conseil des ministres, des retraites aux flambeaux sont prévues à Tours et Amboise dès 18h. La première partira de la Place Jean Jaurès et fera le tour de l’hyper centre via la Rue Nationale ou encore la Rue des Tanneurs. La seconde se déroulera au départ de la Place Michel Debré. Des rassemblements similaires sont organisés partout en France.

Pour vendredi, prévoyez de nouvelles perturbations dans les écoles, nécessitant parfois la mise en place d’un service minimum d’accueil.

Retenez qu’un rassemblement contre la réforme a eu lieu ce jeudi midi devant la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse à Tours, à l’appel des syndicats. Les avocats ont eux organisé une chaîne humaine devant le tribunal Place Jean Jaurès.

A Chinon, plusieurs agents de la centrale nucléaire ont manifesté devant leur direction en jetant leurs habits de travail.

Une épreuve du bac à repasser…

Des élèves de 1ère du lycée Paul-Louis Courier vont devoir repasser leur examen d’anglais dans le cadre des toutes premières épreuves communes de contrôle continu qui comptent dans la note finale de leur bac. Le problème c’est qu’une vidéo qu’ils devaient regarder trois fois n’a pas été diffusée correctement (sans le son ou sans l’image). Ces épreuves déclenchent la colère de professeurs syndiqués opposés au nouveau système. Ils ont décidé de compiler les différents incidents recensés dans le département.

Tours, une ville pas super bien gérée…

C’est en tout cas ce qu’on conclut en regardant un article du journal Le Point publié ce jeudi. Il s’agit d’une enquête de la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Elle a étudié les comptes de 80 villes de plus de 64 000 habitants. Tours se situe à la 20e et dernière place dans la catégorie des grandes villes (entre 107 000 et 150 000 habitants) nettement derrière Boulogne-Billancourt (N°1), Besançon (N°3), Metz (N°5), Orléans (N°12) ou Le Mans (N°13). Sa note : 8,5/20… ce qui est tout de même un peu mieux qu’en 2014 (8,1/20 à l’époque). La dette de Tours est en baisse mais reste très élevée, seules Mulhouse et Perpignan font pire dans notre catégorie. Par ailleurs, Tours est la 5e ville de ce classement où les impôts locaux sont les moins élevés. Pour son personnel, elle dépense en moyenne 906€ par habitant et par an, un chiffre en hausse et au-dessus de la moyenne.