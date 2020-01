SOS Médecins va s’installer à Tours Nord

Ouverture prévue en septembre 2020.

29 Rue Daniel Meyer à Tours, près de l’école Charles Péguy. Dans quelques mois cette adresse sera celle d’une antenne d’SOS Médecins au nord de la Loire. Une première et un cabinet auxiliaire en complément de celui qui est déjà installé Rue de la Dolve dans le centre-ville, à deux pas de la Place Jean Jaurès.

Les locaux qui doivent encore être aménagés seront officiellement inaugurés en septembre. Il s’agit d’un local de 500m² dans lequel il y aura un médecin et un infirmier en journée, pour des consultations sans rendez-vous mais aussi avec la possibilité de faire des radios. L’objectif est de désengorger le site principal de Tours-Centre qui a tendance à saturer, alors même qu’il vient d’accueillir 2 médecins supplémentaires soit 12 au lieu de 10 auparavant : « En 2019 nous avons atteint 65 000 consultations et 70 000 actes » explique le Dr Paul Phu qui chapeaute la structure. Un chiffre multiplié par 4 depuis le début de la décennie, et qui a progressé de 30% ces dernières années.

Plusieurs explications à cela : le manque de médecins en ville, le peu de plages disponibles sans rendez-vous auprès des généralistes ou les difficultés à accéder aux urgences.

La mise à disposition du local d’SOS Médecins à Tours Nord s’est faite en lien avec la ville et le bailleur social Tours Habitat. Le Dr Paul Phu espère également que deux médecins supplémentaires pourront y être rattachés pour proposer à la population du quartier d’y domicilier leur médecin traitant car c’est une demande forte des habitants. A noter que les locaux ne seront pas ouverts la nuit mais que ceux de Jean Jaurès resteront accessibles ainsi que le standard dont le numéro reste identique (02 47 38 33 33). Enfin, précisions que l’installation d’un 3e local d’SOS Médecins est à l’étude sur le territoire de Tours Sud, mais plutôt à l’horizon 2023-2024.