Festival Désir Désirs : 5 rendez-vous immanquables pour l’édition 2020

L’événement se déroule du 22 au 28 janvier.

27 ans d’existence cette année pour Désir Désirs, festival multiculturel tourangeau qui s’intéresse de près aux sujets ayant très aux problématiques LGBTI+. Un événement en partenariat avec Info Tours et 37 degrés, centré sur les cinémas Studio mais qui se déploie dans plusieurs autres lieux. La cérémonie d’ouverture est programmée ce mercredi 22 janvier, et les festivités se déploieront pendant toute une semaine. Voici 5 rendez-vous que nous recommandons chaudement :

1 – Léa Drucker pour l’ouverture

Le premier film de cette nouvelle édition est programmé à 19h aux cinémas Studio ce mercredi 22 janvier et il s’appelle Deux :

Pitch : Nina et Madeleine, retraitées, s’aiment depuis de nombreuses années. Pour les autres, elles ne sont que les deux voisines du dernier étage de leur immeuble. Les portes de leurs appartements sont toujours ouvertes pour qu’elles puissent vivre ensemble. Mais personne ne les connaît vraiment, pas même Anne, la fille de Madeleine. Un jour, un événement survient, les portes se referment et tout va basculer.

Le réalisateur Filippo Meneghetti et l’actrice Léa Drucker seront à Tours pour le présent.

2 – Une expo des étudiants des Beaux-Arts

Son vernissage est programmé ce mercredi à 18h aux Studio mais vous pourrez la voir dans la longueur. Les élèves de l’ESBAT membres de l’association Ozart ont travaillé sur le thème des Désirs « sous toutes leurs formes ». Et c’est jusqu’au 29 janvier.

Autre lieu : la bibliothèque municipale de Tours expose 10 portraits de réfugiés homosexuels photographiés par Quentin Houdas. Toutes et tous ont dû quitter leur pays à cause de leurs choix intimes. « Ils sont les symboles de toutes les victimes que la haine des hommes emporte dans son cours. Tous sont venus à nous par la force des choses, par instinct de survie, par la nécessité vitale de trouver un lieu où, enfin, ils seraient acceptés » lit-on dans le descriptif. Et cette fois c’est jusqu’au 1er février.

3 – Océan parle de sa transition

Le réalisateur déjà venu à Tours et à Désir Désirs pour un précédent projet repasse vendredi afin de présenter un documentaire sur sa vie et en particulier sa transition en vue de devenir un homme trans. Le film retrace un an avec le coming-out, les difficultés ou les joies de ce processus. Le film est inédit à Tours et sera projeté ce vendredi à 19h.

4 – Théâtre au musée des Beaux-Arts

La Compagnie Lapsus chevelü présente une performance théâtrale et musicale au musée des Beaux-Arts de Tours, inspirée du tableau "Le Bain de Diane" d’après François Clouet. Imaginée par Théophile Dubus et Vanasay Khamphommala, cette pièce évoque une nymphe échappée du tableau, qui voudrait y rentrer, mais qui ne veut pas exposer sa nudité aux regards des spectateurs. A partir de 16 ans. Vendredi à 18h et 19h15, entrée 6€ et réservations ici : http://www.mba.tours.fr/82-actualite.htm#par2835

5 – Webséries LGBT

Dimanche en fin de journée, vous pourrez découvrir des séries pensées pour le web sur le grand écran des Studio à partir de 19h. Il y en a deux.

La théorie du Y et Les goudous

