[#RE-MIAM] Un bon plan « Raviolis » Rue du Commerce

Avec ou sans soupe.

[#RE-MIAM] c’est une rubrique d’Info Tours dans laquelle on retourne dans des restaurants qui sont en place depuis un bon moment, qu’on connait déjà et où l’on retourne pour voir si c’est toujours aussi bon. Bien sûr, on paie l’addition.

---------------

Manger des raviolis en boîte ça a peut-être un côté régressif mais ce n’est vraiment pas la meilleure solution pour se régaler. Pour en manger des bons et des frais, deux solutions : faire confiance aux restaurants italiens ou asiatiques. Optons pour la 2e solution avec une adresse que l’on avait appréciée peu de temps après son ouverture et que l’on a voulu redécouvrir.

Rue du Commerce à l’entrée du Vieux-Tours, une petite boutique qui ne paie pas de mine. Shunfa Raviolis est installé au N°88 avec une salle toute en longueur et une partie de la cuisine pile à droite de la porte quand on entre. Avec les bruits de grillades ou le chef qui compose les bobuns. La clientèle est composée d’habitués ou d’étudiants, et des coursiers à vélo passent régulièrement récupérer des sacs à livrer ailleurs en ville.

Sur la carte, quelques spécialités asiatiques (nems, bœuf aux épices…) et surtout toute une page consacrée aux raviolis. Au poulet et aux crevettes, au porc ou à l’agneau. Avec du céleri, des champignons ou des poivrons. A chacun sa recette (il existe des préparations végé). Tarif : 7€90 les 10 raviolis bouillis, 1€ de plus s’ils sont grillés.

Le jour de notre passage il faisait froid alors on a opté pour le combo raviolis-soupe végétarienne. Pour le coup elle était vraiment, vraiment très chaude. Les 10 raviolis baignent dans un bouillon clair accompagnés de quelques légumes en julienne. La farce est généreuse, la soupe roborative, l’enrobage des raviolis léger et fondant… Un plat vendu 9€90 et 2€50 de plus si l’on souhaite comme nous des perles de coco (chaudes) en dessert.

Ouverte 7 jours sur 7, une petite adresse sur place ou à emporter que l’on range dans la catégorie des bons plans pas chers de la ville.