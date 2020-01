StorieTouraine, 21/01/20 – Décès du maire d’Athée-sur-Cher ; Poursuite du mouvement contre la réforme du bac ; Une Brésilienne engagée au CTHB…

Et des subventions pour les hôpitaux tourangeaux.

La StorieTouraine est un résumé quotidien de l’actu en Indre-et-Loire mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce mardi :

Décès du maire d’Athée-sur-Cher…

On apprend ce mardi la disparition de Jean-Jacques Martin à 71 ans. L’élu en poste depuis 2014 était hospitalisé depuis le début du mois. Il était candidat à sa réélection pour un second mandat lors des élections municipales du mois de mars. « Je salue son engagement infatigable et son dévouement constant en faveur de sa commune. J’adresse mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches » écrit le député amboisien Daniel Labaronne. « Un collègue maire discret avec lequel j’ai partagé nombre d’événements tout au long de notre mandat. Nos pensées émues vont à son épouse, sa famille ainsi que ses proches et nos collègues du conseil municipal d’Athée-sur-Cher. Reposes en paix Cher Jean-Jacques » ajoute Angélique Delahaye à Saint-Martin-le-Beau.

Un correcteur blessé à Amboise…

Un homme de 83 ans a chuté dans la cour du lycée Jean-Monnet ce mardi à Joué-lès-Tours alors qu’il devait surveiller des élèves de 1ère participant aux épreuves communes de contrôle continu dont les résultats compteront pour le bac. Selon le syndicat SNES, faire appel à des retraités pour remplacer des enseignants grévistes est une hérésie d’autant qu’ils manquent de formation. Le syndicat tourangeau participe à une mobilisation contre ce nouveau système d’examen. Un rassemblement avait déjà eu lieu lundi matin devant l’établissement et la police avait été appelée pour que les élèves puissent rentrer et les syndicats dénoncent des violences policières envers les enseignants contestataires. Ce mardi, les profs du lycée Grandmont appelaient également à manifester.

Une rallonge pour les hôpitaux…

Ce lundi, l’Agence Régionale de Santé a dévoilé une liste de subventions pour les différents établissements hospitaliers de la région Centre-Val de Loire. Ce plan représente au total 12 millions d’€ dont 1 million d’€ pour le CHU de Tours. Cette somme est destinée à des achats pour « le quotidien », c’est-à-dire du matériel pour les différents services par exemple. Une somme qui semble faible au regard du budget annuel de 670 millions d’€ de la structure tourangelle. S’y ajoutent 110 000€ pour Amboise / Château-Renault, 120 000€ pour Chinon, 60 000€ pour Loches, 50 000€ pour Luynes et Ste-Maure-de-Touraine ainsi que pour le centre hospitalier Louis Sevestre.

Hockey – championnat de D1…

Après leur défaite de samedi à Brest, les Remparts reçoivent Marseille ce mardi à 20h à la Patinoire de Tours.

Un renfort au CTHB…

Les handballeuses de Chambray vont être rejointes par une joueuse brésilienne : Ana Paula Rodrigues. La joueuse a remporté une Ligue des Champions avec Bucarest en 2016 ou une coupe EHF avec les Russes de Rostov en 2017 + des titres nationaux. Sans oublier un titre de championne du monde avec son équipe nationale en 2013. Elle devrait faire ses débuts sur le terrain d’ici 3 semaines.