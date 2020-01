StorieTouraine, 19/01/20 – Manifestation anti-soldes à Chambray ; Défilé contre la réforme des retraites à Tours ; Chambray proche de l’exploit à Brest…

Et la victoire de l’UTBM à Lorient.

La StorieTouraine vous résume l’essentiel de l’info en Indre-et-Loire et on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce dimanche :

Action anti-soldes…

Spécialiste des manifestations « coup de poing » imprévues, le collectif de désobéissance civile Extinction Rébellion s’est de nouveau mobilisé ce samedi au centre commercial Ma Petite Madelaine de Chambray-lès-Tours, défilant entre les boutiques pour souligner les dérapages et les conséquences environnementales de la consommation de masse, en particulier pendant la période des soldes. 25 personnes étaient mobilisées.

Réforme des retraites…

5-600 personnes étaient mobilisées ce samedi en centre-ville de Tours sous les bannières syndicales ou avec un gilet jaune sur le dos. Leur cortège a rejoint la fac des Tanneurs bloquée par des étudiants. Prochaine mobilisation mercredi à midi à Tours Nord avant une grande manifestation vendredi après-midi à 15h Place de la Liberté, cette journée étant celle où la réforme sera officiellement présentée en conseil des ministres.

Veillée contre les féminicides...

Ce samedi soir le collectif Nous Toutes 37 a organisé un rassemblement sur les marches de l'Hôtel de Ville de Tours pour rappeler au gouvernement l'importance de prendre des mesures fortes contre les violences faites aux femmes. Selon un décompte associatif, 150 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex en 2019, et déjà 5 depuis début janvier 2020.

Ce n’est pas passé loin…

A la reprise, Chambray avait perdu d’un point à Besançon. L’histoire s’est répétée ce samedi soir à Brest, où les Tourangelles ont été battues 23-22. Un rien face à une équipe aussi forte, la seule qui a battu le leader Metz depuis le début de la saison. Forcément c’est décevant pour les Conquérantes mais cela montre leur retour en force pour cette 2e partie de la saison où elles doivent absolument enchaîner les succès pour réaliser leur objectif d’accéder aux play-offs.

Ce n’est pas passé loin non plus…

L’UTBM aurait pu perdre à Lorient ce samedi soir mais les basketteurs tourangeaux s’imposent finalement de 5 points (75-70) soit leur 10e succès consécutif en Nationale 1. Ils ont d’ailleurs fait la course en tête toute la rencontre, mais ont parfois été inquiétés par la lanterne rouge. Prochain match à domicile et face au Havre.

La défaite des Remparts…

Les hockeyeurs ont été dominés par Brest 5-4 mais restent 4e du classement provisoire avec un point de plus que Mont-Blanc qui compte un match en moins que les Tourangeaux. Un point de plus aussi que Brest et Cholet.

Foot – championnat de National 3…

Soirée ratée pour le FCOT : les joueurs de Ballan-Miré / Savonnières ont été battus 3-2 par Dreux en Eure-et-Loir. Autre défaite : celle de Saint-Cyr-sur-Loire 1-0 face à Saran, à domicile. Montlouis-sur-Loire a fait match nul 2-2 contre la réserve d’Orléans et 1-1 entre Avoine et Bourges. Reste le Tours FC qui va affronter Châteauneuf-sur-Loire dans l’après-midi. Pour l’instant les Tourangeaux ont 6 points d’avance sur Chartres, 7 sur le FCOT qui est 3e. Avoine est 5e, Montlouis 7e et Saint-Cyr avant-dernier.