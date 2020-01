Le Tours Volley Ball fait forte impression pour battre Rennes

Et se rapproche du leader au championnat.

C’est le genre d’affiche qui peut facilement remplir le Palais des Sports : le champion de France de volley en titre contre l’actuel leader du championnat de Ligue A. Tours recevait Rennes salle Grenon ce samedi soir et 3 235 personnes sont venues voir un match au sommet.

Double enjeu pour le TVB : effacer la claque 3-0 reçue lors du match aller en Bretagne et revenir à une seule victoire du leader au classement dont il occupe actuellement la 2e place. Dès les premiers échanges, on a senti que la mission serait ardue avec beaucoup d’envie, de vitesse et de puissance de chaque côté. De très longs échanges aussi, chaque camp rivalisant d’adresse et d’acrobatie pour renvoyer une balle qui n’en finissait parfois plus de voler, dans des instants où la salle restait suspendue.

A ce petit jeu-là, Rennes a commencé par prendre l’ascendant dans un premier set remporté 25-22. Mais derrière, la machine TVB qui a souvent tendance à jouer en mode diesel a montré bien plus d’efficacité et de régularité. Plus d’agressivité, aussi, prenant nettement le large dans la 2e manche (25-16).

Pour la 3e set, le suspense était de retour : si le TVB a donné un coup à ses adversaires d’entrée par un 4-0, les Rennais ont répondu de la même manière et les deux équipes se sont rendu coup pour coup pendant de longues minutes. Jusqu’à ce que le leader s’épuise et que les coéquipiers de Nathan Wounembaina prennent une fois de plus l’avantage pour l’emporter 25-20. Enfin dans la dernière manche, Rennes n’inquiétait plus vraiment un TVB qui gérait son match et son avance malgré quelques erreurs dont il aurait facilement pu se passer et qui auraient eu plus de conséquences dans d’autres circonstances (un nombre de services manqués assez conséquent).

Tours fait donc tomber le leader de Ligue A 3 sets à 1 et conforte sa place de 2e du championnat avant de recevoir Chaumont le week-end prochain. Encore un match qui promet !

