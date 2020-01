A10 et A85 : une série de travaux et de fermetures du 20 au 24 janvier en Touraine

Notamment la nuit.

Chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur les travaux du moment en Indre-et-Loire. Voici les chantiers portés à notre connaissance à partir du 20 janvier 2020 :



A10 :

Du vendredi 17 au dimanche 26 janvier, jour et nuit : risque de ralentissement dans une zone en travaux située entre la sortie Chambray (n°23) et la sortie Sainte-Maure-de-Touraine (n°25), dans les deux sens de circulation.



La nuit du lundi 20 janvier, de 20h à 7h : fermeture de la sortie Sainte-Maure-de-Touraine (n°25), en provenance de Paris et en direction de Bordeaux.



La nuit du mardi 21 janvier, de 20h à 7h : fermeture de la sortie Sainte-Maure-de-Touraine (n°25), en provenance de Paris et en direction de Bordeaux et fermeture de l'entrée Sainte-Maure-de-Touraine (n°25), en provenance de Bordeaux et en direction de Paris.



La nuit du mercredi 22 janvier, de 20h à 7h : fermeture des bretelles d'entrée et de sortie Sainte-Maure-de-Touraine (n°25), en provenance de Paris et en direction de Bordeaux.



La nuit du jeudi 23 janvier, de 20h à 7h : fermeture de la bretelle de sortie en provenance de Bordeaux et en direction de Paris.

Bifurcation A10/A85 :

Jusqu'au lundi 16 mars 2020, jour et nuit, week-ends compris : fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction de Vierzon (A85) et fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85). Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

A85 :

Du lundi 20 janvier à 00h jusqu'au vendredi 24 janvier à 7h, jour et nuit : fermeture de la sortie de l'échangeur de Langeais (n°7) en provenance d'Angers. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.



La nuit du jeudi 23 janvier, de 20h à 7h : fermeture de l'autoroute entre les échangeurs de Bourgueil (n°5) et Langeais (n°7), dans les deux sens de circulation.



Du vendredi 24 janvier à 7h jusqu'au dimanche 26 janvier à 00h, jour et nuit : fermeture des entrées de l'échangeur de Langeais (n°7) en direction d'Angers. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.







Réseau Fil Bleu :

En raison de travaux à Tours Nord, l'arrêt Thalès de la ligne 2 ne sera pas desservi pendant plusieurs semaines et les bus seront déviés. Les infos par ici.

Ajoutons qu'il y a toujours des travaux dans un sens Avenue du Danemark, la circulation est donc perturbée.