Un job étudiant surprenant… pour conduire le tram de Tours

9 postes à pourvoir.

Depuis le début du mois de janvier, comme on le fait souvent, on liste tout une série d’annonces pour des recrutements en Indre-et-Loire dans cet article.Depuis vendredi, il faut bien reconnaître que celle de Fil Bleu sort du lot.

L’entreprise qui gère le réseau bus-tram de l’agglomération tourangelle cherche 9 étudiantes ou étudiants pour… conduire le tramway entre Vaucanson et Jean Monnet. Ce n’est pas un job de rêve de type gardiennage d’île déserte ou juge pour restaurants du guide Michelin mais ça fera peut-être plus plaisir à une partie des jeunes que d’autres postes en restauration ou en garde d’enfant. D’autant que le salaire peut sembler attrayant : 1 979€ bruts pour 20 jours travaillés dans un mois.

Alors bien sûr, on ne se met pas à conduire un tram qui transporte des centaines de personnes du jour au lendemain, surtout quand on voit tout le monde qu’il peut y avoir un samedi Rue Nationale. Avant l’embauche définitive il y a donc pas mal de conditions : avoir le permis B, réussir les tests psychotechniques et être déclaré.e apte à conduire la machine après 15 jours de formations (rémunérés). Il faut aussi être disponible pendant les vacances scolaires, en particulier en juillet et en août + quelques week-ends dans l’année car il faut conduire régulièrement pour ne pas perdre son habilitation tramway. Au moins une fois tous les deux mois.

C’est la première fois que Fil Bleu publie ce genre d’annonce, avec l’ambition de mieux gérer le planning de son personnel pour faciliter ses prises de vacances. Il s’agit de contrats d’intérim ou de CDD, exclusivement pour des personnes en cours d’études. Vous trouverez plus d’infos ici.