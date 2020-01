ReplayTouraine #18 – Un camion de sucre sur le côté, une fac bloquée, des projets futuristes : les infos immanquables de la semaine

On revient aussi sur le futur de la Foire de Tours.

Chaque samedi le ReplayTouraine vous offre un résumé des 5 infos fortes de la semaine en Indre-et-Loire. Voici l’édition du 18 janvier 2020.

1 – Le camion qui chute

C’était jeudi sur l’A10 entre Tours Nord et Parçay-Meslay : un camion sur le côté, et son chauffeur légèrement blessé. Le problème de ce genre d’accident c’est que la circulation reste longtemps perturbée car on n’évacue pas facilement un poids lourd. En plus sur ce coup-ci il a perdu son chargement composé de 21 tonnes de sucre. De quoi faire une quantité conséquente de gâteaux…

2 – Des étudiants qui bloquent

Pas de cours ni d’activités jusqu’à nouvel ordre à la fac des Tanneurs pour cause de mouvement contre la réforme des retraites. Ou plutôt de blocus contre la réforme des retraites de la part d’étudiants tourangeaux, parfois soutenus par leurs enseignants mais que des opposants d’extrême droite ont tenté de déloger dans la semaine. La direction de l’Université de Tours s’est exprimée en dénonçant des dégradations et en annonçant le dépôt d’une plainte. Pas de quoi mettre fin à l’action, reconduite pour une deuxième semaine.

3 – Des soignants qui pleurent

Parodie de cérémonie funéraire au CHU de Tours mercredi soir quand le syndicat Sud a demandé à s’exprimer avant les vœux de la directrice de l’hôpital pour dénoncer les suppressions de postes ou le manque de moyens. Revendications dirigées aussi bien vers le gouvernement que la direction locale. En face, la directrice répond que les conditions de travail s’améliorent, que le CHU crée de plus en plus d’emplois et qu’il s’adapte aux nouvelles pratiques de santé comme l’ambulatoire en attendant la construction du Nouvel Hôpital Trousseau en 2026.

4 – La Foire qui change

C’est le directeur de Tours Evénements qui nous l’annonce cette semaine : la Foire de Tours 2020 va encore évoluer par rapport à celle de 2019 avec un village gastronomique promis comme encore plus qualitatif que les années précédentes mais aussi des animations supplémentaires, notamment autour du thème de l’année : l’Espagne. Rendez-vous du 1er au 10 mai au Parc Expo.

5 – La ville qui évolue

La mairie de Tours a dévoilé quelques projets envisagés pour des friches urbaines, et ce après un vaste appel à candidatures. Des entreprises, des logements, des lieux culturels et des bars-restaurants avec terrasse sur le toit pourraient voir le jour dans les années à venir au Sanitas, au Menneton ou sur le site de l’Ermitage à Tours Nord.

BONUS : Le vrai bilan des maires de Tours

Depuis 2014, Serge Babary et Christophe Bouchet ont géré la ville de Tours à tour de rôle. Quel bilan par rapport à leurs promesses de campagne ou leurs déclarations d’intention ? Info Tours et 37 degrés publient un très large dossier en 4 parties pour faire le point sur les points forts, les points faibles, les promesses tenues (ou pas) et l’héritage politique des six dernières années. Un outil précieux alors que les élections municipales ont lieu dans moins de deux mois.