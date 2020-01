StorieTouraine, 18/01/20 – 10 ans de prison pour un meurtre à Cléré-les-Pins ; Actions anti-pub Place Jean Jaurès ; Une entreprise de Saint-Avertin à l’Elysée…

Et le programme sportif du week-end.

La StorieTouraine vous résume l’actu en Indre-et-Loire et on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce samedi :

Cour d’assises d’Indre-et-Loire…

Pendant trois jours, elle examinait une affaire de meurtre survenue fin juin 2016 sur la commune de Cléré-les-Pins. Défendu par un ténor du barreau – le très médiatique Éric Dupond-Moretti – l’accusé a été condamné à 10 ans de prison ce vendredi soir. Steve Bodin, 31 ans, avait tué Cédric Cauveau (32 ans) avec son fusil de chasse au cours d’une soirée au déroulé flou, même après le procès. L’intention de meurtre n’a pas été retenue par les jurés.

Visite ministérielle…

Le secrétaire d’Etat en charge des transports Jean-Baptiste Djebbari était en Touraine ce vendredi. Son passage au technicentre de Saint-Pierre-des-Corps a été annulé en raison de la grève contre la réforme des retraites mais il a quand même été en préfecture pour échanger avec le président de la région Centre-Val de Loire sur un projet de création d’une ligne de train fonctionnant à l’hydrogène entre Tours et Loches.

Réforme des retraites…

Les étudiants mobilisés contre le projet du gouvernement ont décidé de poursuivre leur blocus de la fac des Tanneurs la semaine prochaine. Une action déplorée par la direction qui a porté plainte après des dégradations. Les cours sont suspendus mais le site reste accessible pour les étudiants souhaitant participer au mouvement et il accueille des assemblées générales du mouvement.

Panneaux publicitaires recouverts à Jean Jaurès…

Une action de plusieurs associations dans le cadre d’un mouvement de « résistance à l’agression publicitaire ». Elles entendaient en particulier lutter contre l’installation possible d’écrans pub numériques en ville, accusés d’être énergivores ou de perturber le cycle naturel des animaux. En plus selon les militants cela peut déconcentrer les conducteurs et créer des accidents. La balle est dans le camp de Tours Métropole qui doit prochainement voter un nouveau règlement pour encadrer la publicité dans l’agglo.

L’Elysée pour une entreprise tourangelle…

Ce week-end le palais présidentiel accueille une exposition de produits fabriqués en France : un par département. Aux côtés des cornichons du Loir-et-Cher ou de la faïence de Gien (Loiret) on retrouve un tapis de selle pour cheval des Soieries Roze basées à Saint-Avertin. 10 000 visiteurs sont attendus pour voir le travail de la dernière entreprise de tissage de soie du département. 14 personnes y travaillent et s’apprêtent à fêter les 360 ans de la société cette année.

Le duel en volley…

Gros match attendu ce samedi soir dès 19h30 salle Grenon : le Tours Volley Ball qui est 2e de Ligue A et champion en titre reçoit l’actuel leader Rennes. Pour rappel, les hommes d’Hubert Henno étaient allés perdre 3-0 en Bretagne lors du match aller. Tours a actuellement 6 points de retard au classement.

Le voyage du CTHB…

Les handballeuses de Chambray vont affronter une des meilleures équipes du championnat de LFH ce samedi soir : Brest. Coup d’envoi à 20h30. Les Chambraisiennes aimeraient faire un coup alors qu’elles ont enchaîné deux victoires ces dernières semaines et que les Bretonnes semblent un peu moins en forme malgré leur statut d’équipe qui vise le titre en fin de saison.

D1 de hockey…

Les Remparts de Tours sont aussi dans le Finistère avec un match programmé à 20h contre Brest et l’espoir d’une 5e victoire consécutive.

Nationale 1 de Basket…

Encore un duel Touraine-Bretagne puisque les joueurs de l’UTBM jouent à Lorient ce samedi, une équipe qu’ils avaient largement battue au match aller. Coup d’envoi à 20h.

Foot…

Ce samedi Montlouis affronte la réserve d’Orléans à domicile à 19h, Avoine reçoit Bourges un peu plus tôt à 18h30. Ce sont deux matchs du championnat de N3. Demain dimanche le Tours FC se déplacera dès 14h30 à Châteauneuf-sur-Loire dans le Loiret.