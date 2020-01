Grève SNCF : trafic proche de la normale les 18 et 19 janvier

La grève à la SNCF dure depuis plus d'un mois et demi pour dénoncer la réforme des retraites. Voici les prévisions de la direction depuis Tours et Saint-Pierre-des-Corps ce week-end. La compagnie explique que "Le trafic pour ce weekend s’annonce en nette amélioration sur le réseau Centre Val de Loire avec un service normal sur plusieurs lignes de la région et a minima 50% des trains en circulation sur les autres lignes (à l’exception de la ligne Tours > Angers ce dimanche). Cette tendance semble se confirmer sur les jours à venir également." Prochaine journée d'action nationale vendredi 24, date de présentation du texte en conseil des ministres.

Les trains qui circulent :

Samedi service normal sur Tours-Les Aubrais / Orléans, Tours-Loches, Tours-Chinon, Tours-Angers, Tours-Le Mans, Tours-Vendôme

1 train sur 2 au moins pour Tours-Poitiers, Tours-Vierzon-Nevers

Service TGV et Ouigo quasi normal et normal

2 allers-retours pour les Intercités Nantes-Lyon via la Touraine

Dimanche service normal sur Tours-Les Aubrais / Orléans, Tours-Loches, Tours-Chinon, Tours-Le Mans, Tours-Vendôme et Tours-Poitiers

Trafic très perturbé sur Tours-Angers

Trafic normal pour les TGV et Ouigo

1 aller-retour Intercités Nantes-SPDC-Lyon

1 train sur deux au moins vers Austerlitz tout le week-end

Les horaires complets sur les sites et applications de la SNCF;