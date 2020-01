[Le saviez-vous ?] 3 infos indispensables à propos du Repair Café de Tours qui répare vos petits objets

Il ouvre ses portes une dizaine de fois par an.

Ce samedi 18 janvier, première session de l’année pour le Repair Café de Tours à la Maison de la Solidarité de Tours Nord, entre 14h et 18h (dernière admission à 17h). De quoi parle-t-on précisément ? Nous répondons à trois questions sur le sujet.

C’est quoi un Repair Café ?

Il s’agit d’une association composée de bénévoles et à Tours on en compte une centaine, avec environ une trentaine de personnes mobilisée lors de chaque permanence. Son objectif est de réparer en un après-midi un maximum de petits objets qui auraient pu finir à la poubelle mais qui en fait sont tout à fait capables de rester en service pendant un petit moment moyennant une intervention technique. L’idée est évidemment de contourner ce qu’on appelle l’obsolescence programmée (racheter plutôt que réparer) et donc de réduire nos déchets. C’est en plus pédagogique puisque les personnes qui apportent des objets peuvent apprendre les bons gestes pour réparer elles-mêmes une prochaine panne. Les bénévoles sont des professionnels ou des amateurs passionnés, retraités ou pas.

Comment ça marche précisément ?

Le Repair Café de Tours se réunit environ une fois par mois, dans des lieux divers et variés selon les demandes et les disponibilités. Il est possible de contacter ses bénévoles à l’avance via les réseaux pour faire un premier diagnostic à distance et ne pas se déplacer pour rien. Ensuite, tout se fait sur place : on vient avec son objet, on attend que quelqu’un soit disponible pour s’en occuper et on voit comment le réparer. S’il s’agit d’un appareil électrique ou électronique, un pré-diagnostic sera effectué pour vérifier que les bénévoles ne courent aucun risque en le manipulant. Les réparations sont gratuites mais comme il s’agit d’une association il est apprécié de remplir sa tirelire avant de partir pour lui permettre de financer ses activités tout au long de l’année, à raison d’une fois par mois.

Qu’est-ce qu’on peut faire réparer ?

Pas de gros électroménager mais plein d’autres choses : grille-pain, bouilloire, lampe, radio-réveil, chaîne hifi, vêtements, petits meubles (un tabouret en bois par exemple…).

Vous trouverez plus d’infos sur la page Facebook du Repair Café de Tours.